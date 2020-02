Sampdoria vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 22 Serie A 2019-2020

Un grand match entre des équipes nécessiteuses nous attend ce lundi 3 février, clôturant l’activité de la 22ème journée du Serie A 2019-2020, quand la Sampdoria Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de s’éloigner de la zone inférieure, mais ils recevront Napoli qui sera motivé par la victoire lors de sa visite à Stadio Luigi Ferraris.

Heure et Canal Sampdoria vs Napoli

Siège: Stadio Luigi Ferraris, Gênes, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Sampdoria vs Napoli LIVE

L’image du Sampdoria a eu une campagne irrégulière errant dans la partie inférieure du tableau, luttant pour ne pas tomber dans les positions de relégation, car en 21 jours, ils ont à peine ajouté 5 victoires, 5 nuls et ont été battus 11 fois.

I Blucerchiati Il vient d’un tirage amer le jour dernier quand ils ont visité le Sassuolo dans un duel qu’ils ont été hébergés lorsque leur rival s’est retrouvé avec 10 à seulement 25 minutes, mais ils n’ont pas pu marquer pour un 0-0 final.

De son côté, le Napoli Ce fut l’une des grandes déceptions de l’Italie qui se battait en demi-table très loin du titre, même loin de la Ligue des champions, puisqu’ils y ajoutent 7 victoires, 6 nuls et 8 matchs perdus.

Gli Azzurri Il vient avec la motivation au maximum, puisque le dernier jour, ils ont reçu le La Juventus remporte une belle victoire 2-1 avec des annotations de Piotr Zielinksi et Lorenzo Insigne, dans un affrontement où Chucky Lozano Il est resté sur le banc à nouveau.

Les deux Sampdoria comme lui Napoli ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de s’engager dans la lutte pour leurs objectifs; Dans le tableau général, nous trouvons I Blucerchiati en position 16 avec 20 points tout en Gli Azzurri mars en dixième position avec 27 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Sampdoria vs Napoli.

Sampdoria vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 22 Serie A 2019-2020