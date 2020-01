Sampdoria, Younes aussi | marché

Non seulement Lorenzo Tonelli: le Sampdoria, à la recherche de greffes pour garantir M. Ranieri en ce qui concerne le marché des transferts, il aurait encore frappé à la porte du Naples pour une redondance de la société bleue. Le joueur en croix de Blucerchiati serait Amin Younes.

Selon Sportitalia, le club Blucerchiato tente de créer une double opération sur l’axe Gênes-Naples. En plus de Tonelli, le Doria aurait en effet également engagé des contacts fructueux concernant la classe offensive de 1993, terminé en marge de l’équipe et déjà surveillé par turin et Gênes. Younes, ex Ajax, a disputé 148 minutes au total entre la ligue et la coupe en saison.