Sampmania: Je vous souhaite de trouver votre Flachi | Serie A

Ceux de la fin des années 80 – début des années 90 ont connu une période très étrange dans l’histoire de Sampdoria. Il leur est peut-être encore plus difficile d’accepter le déclin actuel et le manque d’ambition du club avec lequel ils ont grandi. En effet, les trente-trente-cinq ans d’aujourd’hui sont nés lorsque Samp était au sommet de l’Italie et de l’Europe. Voulons-nous le comparer au Liverpool d’aujourd’hui? Au cours des premières années de leur vie, ils se sont entraînés et ont grandi avec l’idée d’encourager une équipe invincible, composé de gens qui ne pourraient jamais perdre et dirigé par un président capable de vous acheter Gullit et Platt le même été. Pour les années 30 d’aujourd’hui, le fait que la Sampdoria était la plus forte de toutes était la normalité, pas l’exception.

Ceux un peu plus âgés, dix ans ont suffi, sont tombés amoureux de Vialli et Mancini, Vierchowod et Lombardo, et les ont appréciés au sommet de leur forme et de leurs possibilités pour huit, dix championnats. Je fais partie de la prochaine génération. J’ai trente ans, j’ai vu le premier match au stade de la saison 1993-1994 (j’avais 4 ans, je ne les regardais qu’à la télé) et je suis aussi tombé amoureux d’un des protagonistes du Scudetto: c’était Pagliuca, le gardien de but qui a tout sauvé et à qui il était impossible de marquer. C’était mon premier amour de football, le joueur que j’ai mis tout le temps ma première fois chez Ferraris. Cela n’a pas duré longtemps, l’année suivante Pagliuca est allé à l’Inter.

Cependant, un enfant a besoin d’idoles de football. Je pensais en avoir trouvé un à Mihajlovic. Voici, c’est le jour où j’ai perdu l’illusion sur le ballon: “Allons-nous acheter la chemise de Mihajlovic?” «Non, de Mihajlovic non, il part. Prenez-le d’un autre. ” Mais comment? Dix matches manquaient à la fin de la saison, et savait-on déjà que le latéral arrière serbe au visage dur et qui tirait de partout ne serait plus là? Oui, c’était comme ça. “Prenez-le de Montella”. Pendant un moment, grâce à Aeroplanino, j’ai pensé trouver une nouvelle Pagliuca. Cela n’a duré qu’un championnat plus long que Miha. En Serie B, je suis tombé amoureux de Vasari, un dribblomane très technique et très honnête. Petite histoire, c’était plus un flirt. À ce moment-là, à l’âge de onze ans, j’étais déjà un fan déçu du football, passé d’une finale de la Coupe des Champions à la Sampdoria-Fermana en moins d’une décennie, en outre en pleine formation. Comprenez-vous ce que je veux dire quand je dis que pour ceux des années 80 et 90, cela a été énorme à digérer? Parlant de football, un enfant ne devrait jamais ressentir certaines choses.

Comme dans toutes les histoires respectables, cependant, c’est de là que vient le héros. En effet, dans cette histoire, il y en a deux. L’un est un gentleman qui n’existe plus aujourd’hui: était un pétrolier, a fumé un cigare et m’a permis de continuer à avoir une passion pour le football. L’autre tourne à la place des années. Quarante-cinq, pour être précis. Je dis la vérité, quand il est arrivé à la Sampdoria, je ne l’ai pas remarqué immédiatement. C’était un garçon qui venait de la Fiorentina, il jouait peu et par à-coups. Vous saviez qu’il était bon, mais Ventura n’a pas vu grand-chose. Nous avons seulement commencé à dire: “Mais pas si mal que Flachi” juste un an plus tard. Aussi parce que 17 buts ne passent pas inaperçus. À ce moment-là, Francesco était déjà Francesco. Il marqua et courut comme un fou, ôtant sa chemise devant un escalier qui l’avait adopté instantanément. La sublimation de l’histoire d’amour remonte cependant à la saison suivante. Quant à moi, j’ai le moment exact en tête.

Janvier 2002, Sampdoria-Salernitana, un de ces mauvais, mauvais mauvais jeux, ceux que vous ne voudriez jamais voir, parce que Doria se battait au bord d’un précipice sombre et effrayant appelé Serie C. Résultat 1-1 après une heure de jeu avec les grenades de Zeman . Traversez à droite, je ne sais même pas à qui. Je me souviens distinctement avoir vu Flachi se préparer, rencontrer le ballon derrière la porte. «Que fait-il, pourquoi y va-t-il? De là, vide. Je n’ai aucune trace des moments suivant immédiatement le retournement, d’autre part, est-ce que l’un d’entre vous se souvient de ce qu’il a pensé au moment exact d’un coup de foudre? Seize ans plus tard, en 2018, je me suis retrouvé au téléphone avec ce gars dont je suis tombé amoureux au début du millénaire. Parler à un grand amour du football est une opportunité que tout le monde devrait avoir, au moins une fois dans sa vie. À ce moment-là, je ne pouvais m’empêcher de lui demander quelle avait été sa plus belle tête en bas. Devinez quelle a été la réponse immédiate? «Celui avec Salernitana, sans aucun doute. Pour l’importance, pour le moment, pour tout. ” Je pleure presque.

Mais savez-vous pourquoi, pour ceux de notre génération, Flachi restera unique? Pas pour les renversements, pas pour les millions rejetés par Monaco, alors que sa carrière pourrait prendre un autre tournant. Et pas même pour des buts en Serie A, pour une croissance parfaitement proportionnelle à celle de sa Sampdoria, de haut en bas, jusqu’à l’équipe nationale. Ni pour les erreurs qui l’ont rendu, en ce qui me concerne, encore plus sympathique. Non, rien de tout ça. Flachi, pour les années 30 d’aujourd’hui, restera unique car nous a redonné l’envie d’acheter une chemise Sampdoria avec un nom derrière. Pour cette raison, je vous souhaite sincèrement à tous de trouver votre Flachi. J’ai le mien et je le garde bien serré.

