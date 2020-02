Sampmania: l’oeuf de Colomb et l’oeuf de Gaston | Serie A

Vive Claudio Ranieri. Et à Gaston Ramirezévidemment, mais surtout à Sir Claudio, qui comme tous les grands est humble et prêt à revenir sur ses convictions. Si la Sampdoria-Napoli avait mis en évidence certaines erreurs même de la part de l’entraîneur de Blucerchiato (pouvez-vous le dire?), Vice versa Torino-Samp a montré à quel point un entraîneur peut avoir un impact sur une équipe. Une seule intuition a suffi pour renverser un jeu adressé sur d’autres pistes. Comme toutes les idées ingénieuses, vu après le déménagement de l’entraîneur semble simple. Il fallait pourtant y penser. L’œuf de Colomb, ou mieux, de Claudio, a un nom précis: il s’appelle 4-3-1-2 old school. Salutations et bisous à la grenade, qui a dû avaler un autre bel œuf par la main de la Sampdoria pour la deuxième fois cette saison. En fait, faisons trois œufs.

Pour mémoire, cela faisait longtemps que Gênes ne se demandait pas pourquoi Ranieri a continué de régler la Sampdoria avec les quatre milieux de terrain, malgré le fait que des étrangers ne soient pas disponibles. Une entreprise différente l’aurait probablement fait en janvier, mais Ranieri a fait une vertu par nécessité, et Dieu merci. En réalité, la transition du 4-4-2 au 4-3-1-2 a été progressive et préparée au fil du temps. La formation Blucerchiata dans les jeux récents a souvent commencé par présenter le milieu de terrain en ligne, puis se réorganiser en utilisant le losange, la marque de fabrique de Giampaolo et le module largement intériorisé par ce qui est aujourd’hui la véritable épine dorsale de l’équipe, composée des différents Bereszynski, Linetty, Ekdal, pour finir avec ces deux là-bas.

Le milieu de terrain à trois voies avec le trimmer fonctionne pour une raison très simple: est capable d’améliorer les caractéristiques de ceux qui sont aujourd’hui les joueurs les plus incisifs de la Sampdoria. L’un vient d’Uruguay et, quand c’est le même jour, il punit les punitions à Zico, l’autre est un avant-centre né à Castellammare di Stabia qui sera lui aussi en phase finale de sa carrière, mais reste décisif pour ce Samp. L’actuelle Doria ne peut même pas penser une seconde malgré Ramirez et Quagliarella: je l’avais aussi écrit dans la dernière Sampmania, et je propose avec plus de raison le concept aujourd’hui. Si Ranieri devait en perdre un entre Gaston et Fabio – vous avez droit à toute sorte de détournement – ce serait douloureux. Tournez-vous vers le banc et voyez par vous-même.

Le vrai problème avec une équipe mal constituée est là. Et c’est bon de ne pas l’oublier, peut-être en évitant de se mettre en miroir ou en se sentant trop belle, trop bonne, trop forte. C’était arrivé dans le passé, même pendant ce championnat, et la Serie A nous a immédiatement ramenés sur terre. Je préfère ne pas répliquer. Cependant, je ne serai pas ici pour vous dire à quel point les trois points pris à la grenade étaient importants et combien il était crucial en termes de salut de conquérir l’Olimpico. Torino-Sampdoria était le moment classique de l’intérieur ou de l’extérieur que toutes les équipes vivent au cours de chaque saison. Je suis sûr que vous le savez mieux que moi, et il n’est pas nécessaire de le remarquer. Je vous invite plutôt à réfléchir sur inquiétante involution de Colley, qui l’an dernier grâce aux automatismes de Giampaolo (ça finit toujours là) ressemblait à Koulibaly, alors qu’hier à Turin il a tenté une intervention qui me rappelait de près mon coéquipier du lycée Roberto. Qui sait, Ranieri n’a pas de solution pour cela aussi. Par Colley, je veux dire, pas par Roberto. Il n’y a aucun espoir pour lui.

