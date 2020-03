Sampmania: nous avons tous besoin du 4-4-2 | Serie A

Parler de football suffit à rire de nos jours. Je comprends parfaitement. Les relégations, les promotions, les badges et les tasses sont le moindre problème des gens, je sais. Peu importe la Serie A et la Serie B, il y a d’autres priorités et urgences. Dans le lent et fatigant retour à la normale, ce n’est qu’une pièce minuscule et insignifiante dans une marche faite de sueur, de sang et de diverses dépendances. Pourtant, pour retrouver un semblant du monde «ordinaire», il nous faudra aussi partir de là. La manière d’atteindre cet objectif reste à vérifier. Légitimement, la grande majorité des fans ne sont pas intéressés à penser maintenant à l’avenir du monde du football. Ici, nous essayons de faire l’hypothèse du sort de la Sampdoria, simplement pour nous distraire pendant quelques minutes de la laideur qui nous est jetée chaque jour dans le cadre d’une histoire incroyable. Aujourd’hui, on parle beaucoup de la possibilité de terminer la saison en été. Pour Samp, serait-ce bon ou mauvais? Question d’un million d’euros.

Soyons réalistes, la reprise du jeu en avril est pratiquement impossible. Cela ira probablement au-delà. La direction dans laquelle évolue le monde du football est celle d’un fin du championnat en juin, peut-être même en juillet, et la décision de déplacer le Championnat d’Europe va également dans ce sens. La lutte pour se sauver pourrait donc reprendre là où nous l’avons arrêtée. Si je pense qu’il y a seulement quelques semaines, nous nous interrogions sur la reprise de l’Inter-Sampdoria, à placer entre une manche de championnat et une coupe, j’en ris (pour ainsi dire). La Serie A en juin devrait toutefois perturber le football tel que nous le connaissons, renversant les hiérarchies et les relations de pouvoir. C’est un gros point d’interrogation, car il n’y a pas de littérature à ce sujet, il n’y a pas de termes de comparaison auxquels se référer. Doria reprendra l’entraînement qui sait quand, avec une condition à vérifier après le taux élevé de contagion du Coronavirus, et des joueurs qui ne se sont pas vus – au mieux – depuis des semaines. En substance, ce sera comme recommencer la saison: un nouveau championnat, composé uniquement de finales, les unes après les autres à un rythme effréné, avec le handicap d’un départ de la cinquième dernière place du classement.

La garantie est encore une fois la présence de Ranieri sur le banc. En ce moment, je le répète, l’entraîneur Doriano est le meilleur entraîneur possible dans une phase historique unique et, espérons-le, irremplaçable. Toi et moi on n’aurait pas la moindre idée des touches à toucher dans un tel scénario. Idem la grande majorité des soi-disant «initiés». Le seul qui peut peut-être saisir le bord de l’écheveau est Sir Claudio. En fait, je suis sûr qu’il réfléchit déjà à ses prochains mouvements. Ranieri a récemment démontré, avec une lettre ouverte publiée dans un important journal génois, une sensibilité et une profondeur très rares dans un monde, celui du ballon, que peut-être pour la première fois de son histoire, il a été confronté aux faiblesses des êtres humains. Dans quel esprit Samp retournera travailler ensemble, on ne sait pas. Ranieri ne le sait probablement pas non plus.

Par exemple, je suis extrêmement préoccupé par la reprise d’un championnat qui, quoi qu’il se passe, sera évidemment modifié par rapport aux précédents. Je ne sais pas où nous serions aujourd’hui si la saison s’était poursuivie normalement. Cependant, je suis sûr que s’il recommence vraiment, il produira un épilogue destiné à rester l’objet de grandes controverses et discussions. Pendant des années, nous entendrons parler de la «fausse ligue» et des équipes qui n’acceptera aucun verdict. Mettons nos cœurs en paix maintenant. Je manque presque les critiques des arbitres et des désignations, réfléchissez un peu.

Mais je suis convaincu d’une chose. Le redémarrage, dans le football comme dans la vie, devra passer par des choix simples, banals, «faciles». Personne n’aura à inventer quoi que ce soit, en privé mais aussi en football. Je pense qu’il y a maintenant un besoin désespéré de 4-4-2, pour la Sampdoria mais surtout pour chacun de nous. Nous devons retrouver nos certitudes et nos repères à tous les niveaux. Il est nécessaire, pour chacun de nous, de reprendre possession de nos délires et de nos rituels. Quant au reste de la saison, mon opinion personnelle est à la place diamétralement opposée à la direction dans laquelle les bons conseils du ballon vont. Raisonnant de manière très simpliste, sans prendre en compte les différentes pressions économiques et pressions liées au montant d’argent déplacé par le football, je pense que la seule solution viable aurait été de ne termine pas la saison.

J’aurais essayé de endommager le moins possible les entreprises impliquées, augmentant peut-être le nombre de participants à la prochaine Serie A, sans nécessairement pénaliser quelqu’un pour cela. Aussi parce qu’inévitablement le deuxième du classement, le cinquième, le huitième et le dix-huitième connaîtront la récupération forcée du championnat et les résultats qu’il génère depuis des années comme une injustice. Je recommencerais plutôt l’année prochaine, à partir de zéro, avec un autre football et une autre Serie A, même pour 22 équipes. Aussi parce que vous imaginez un groupe entier sans fans ni public? Le football, conçu comme une performance sportive, ne sera probablement pas affecté, les professionnels en tant que tels offriront un niveau presque égal à celui proposé dans la norme. Mais, comme je l’ai déjà dit, je pense que tout le monde aurait besoin de certitudes, et le football et le stade font partie des rituels à s’approprier à nouveau. Mais ce n’est que l’opinion d’un gars coincé dans la maison, qui ne peut pas voir au-delà de son nez, et qui a désespérément besoin de 4-4-2.

