Sampmania: “qui blesse Antonino …” | marché

Je me souviens d’eux, ceux qui, il y a seulement quelques années, ont répété des phrases comme: “D’un point de vue managérial, vous ne pouvez rien leur dire, au moins vous vous amusez pendant le marché, vous n’auriez pas vu certains joueurs à la Sampdoria”. L’autre grand classique était: “Si Ferrero ne vous convient pas, gardez aussi les Gavazzi et Barillàs». Antonino, maintenant un milieu de terrain de Parme très honnête, était devenu le symbole de quelque chose de négatif malgré lui, et aujourd’hui un autre Antonino – La Gumina – risque de faire la même chose. En effet, le pauvre Antonino, bon gré mal gré, a déjà pris cette connotation, sans même avoir mis les pieds sur le terrain.

Peu à peu, au fil du temps, ceux qui ont récité les tiritera susmentionnés ont diminué. Il y a seulement quelques mois, cependant, vous les avez trouvés les mêmes. Ils ont exalté les bâtiments, les douches, les portes. Après Vialli, le slogan a changé: les Américains étaient «mitigés», Ferrero n’avait pas fait de marché parce qu’il croyait vendre, et la Sampdoria avait du mal en championnat à cause de la négociation pour la vente. Maintenant, cependant, puisqu’il était entendu que c’était peut-être l’évaluation de la Doria qui était hors du marché, et que peut-être le marché n’avait pas été fait pour d’autres raisons, beaucoup plus lugubres, presque toutes ont disparu. Vous en trouvez encore, mais ce sont des mouches blanches. Beaucoup ont changé de faction car convaincus par les faits ou entraînés par la mode générale. Mais comme le dit le proverbe, la fin justifie les moyens.

Aujourd’hui, au lendemain de la clôture de l’une des sessions les plus décourageantes de la récente ère Samp, il est nécessaire de clarifier nos idées. La Doria semble avoir amélioré la défense, bien qu’il y ait deux gros points d’interrogation sur la force physique de Tonelli et les capacités réelles de Yoshida, que je connais honnêtement trop peu pour exprimer un jugement. L’autre aspect concerne plutôt l’attaque, et je crois que dans ce cas, la direction de Blucerchiata a conduit opérations absolument incompréhensibles, imprudentes et extrêmement dangereuses. En attendant, un nouveau slogan émerge, aussi dangereux que tous les slogans, qui risque de jouer le jeu de la propriété actuelle. La même propriété qui avait d’ailleurs promis des renforts en janvier et une meilleure formation «en cas de besoin». La nouvelle devise, avons-nous dit, vise les mécontents, jugés incohérents parce que “les joueurs applaudissent malgré tout”, parce que “vous n’avez jamais vu jouer La Gumina” et parce que “Caprari était rare, et tout le monde voulait qu’il soit vendu”. Il y a même ceux qui essaient de dépeindre le mécontentement actuel comme un procès pour très direct au pauvre Antonin, sans juge ni jury. Il s’agit d’une interprétation partisane et utilitaire de l’histoire, car la réalité est très différente.

Ce qui est consternant, c’est que l’équipe avec l’avant-dernière attaque de la Serie A a cédé un joueur peut-être pas exceptionnel, mais largement dans la catégorie, le remplaçant par un garçon né en 1996 qui a disputé 22 matchs dans la ligue supérieure de sa carrière, marquant 2 buts, et que cette année sur 17 matches de Serie B a signé 4 buts. Même sur la façon de vendre Caprari, il y aurait un livre à ouvrir. Samp m’a rappelé de très près le colporteur que vous demandez le prix d’une chemise. Celui qui vous tire 15 euros, puis vous poursuit lorsque vous vous déclarez désintéressé en disant que vous êtes prêt à accepter même 10, peut-être 9 et on n’en parle plus. Mais celles-ci, pour l’amour du ciel, ne seront que des impressions.

Si l’on veut, la dernière opération de ce marché de janvier est l’exemple parfait de la loi des représailles. ‘Celui d’Antonin blessé, d’Antonin périt». Espérons que non, allez-y. Heureusement, la session est terminée, sinon nous risquions de nous retrouver comme un hit un arrière latéral nommé Palazzi, l’offensive à l’extérieur de Cancelli ou peut-être un milieu de terrain anglais nommé Tom Shower. Soit dit en passant, quelqu’un a-t-il la traduction de Yoshida du japonais? Je ne veux pas que ce soit une «chambre de compensation».

Instagram

@lorenzomontaldo

gazouillement

@MontaldoLorenzo