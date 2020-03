Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra: quels sont ses prix officiels au Pérou | Soleils | Coût | Téléphones portables | Smartphone | Lancement | Prévente | NNDA | Technologie NNRT

Pour casser le cochon! Lequel achèteriez-vous? Après son lancement mondial, Samsung La pré-vente en ligne de ses nouveaux téléphones portables commence: les Galaxy S20 Ultra, S20 + et S20 au Pérou. La période de prévente aura lieu jusqu’au 18 mars et peut être achetée sur son site Web et la diversité des marchés de détail.

Bien que pour le moment ce soit un mystère ce que le prix de Samsung Galaxy S20 Dans ses différentes versions, l’entreprise a déjà révélé ce que beaucoup souhaitaient: elles varieront de leur coût international.

Il Samsung Galaxy S20 Il en coûtera un total de 3499 semelles dans notre pays et peut être obtenu dans des couleurs telles que le gris, le bleu et le rose. Alors que sa version Galaxy S20 + coûtera 3999 semelles.

Pour sa part, et celui qui attire le plus l’attention en ayant jusqu’à 100X Zoom et 108 mégapixels, est le Samsung Galaxy S20 Ultra qui ne coûtera rien de plus et rien de moins que 4999 semelles.

Il convient de noter que la gamme Galaxy S20 apporte un nouvel écran Dynamic AMOLED 2X avec certification HDR10 +, qui vous permet de profiter de tout contenu multimédia de la plus haute qualité. De plus, le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience de jeu beaucoup plus fluide et immersive.

De plus, les trois terminaux de la marque sud-coréenne ont plus de polyvalence par rapport à leur appareil photo, par exemple, les S20 et S20 + ont un appareil photo 64MP, tandis que le S20 Ultra a un appareil photo 108MP.

D’un autre côté, contrairement à ses frères de l’année dernière, le Galaxy S20 offre la particularité d’enregistrer des vidéos en 8K.

Prix ​​et couleurs du Samsung Galaxy S20Couleurs: Gris, bleu et rose Prix: S / 3499 Accessoire cadeau: Clear View CoverPrix ​​et couleurs du Samsung Galaxy S20 +Couleurs: Noir, gris et bleu Prix: S / 3999 Accessoire cadeau: Galaxy Buds +Prix ​​et couleurs du Samsung Galaxy S20 UltraCouleurs: Noir et gris Prix: S / 4999 Accessoire cadeau: Galaxy Buds +

À propos du Samsung Galaxy S20

Samsung a préparé jusqu’à 3 versions de son Samsung Galaxy S20. Chacun d’eux variera non seulement en taille, mais également en apparence des caméras, ainsi que l’affichage et certains éléments internes tels que la batterie et les paramètres d’affichage. Quelles sont ses caractéristiques? Ici, nous vous disons.

SAMSUNG GALAXY S20

Le premier d’entre eux, la norme aura un écran dynamique AMOLED 2X Quad HD + de 6,2 pouces avec écran Infinity-O (3200X1440) et certification HDR10 + qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De son côté, la caméra avant de l’équipement est de 10 MP, AF Dual Pixel, F2.2 (80˚), tandis que dans la zone arrière, nous aurons une triple caméra avec un Ultra Wide 12 MP, F2.2 (120˚), un autre grand angle de 12 MP, F1.8 (79˚) avec technologie Super Speed ​​Dual Pixel AF, OIS et un téléobjectif 64 MP avec technologie PDAF F2.0 (76˚), OIS.

Autour de ses dimensions, ce sont 151,7 x 69,1 x 7,9 mm avec un poids de 163 grammes. La version 5G aura 12 Go de RAM (LPDDR5) avec 128 Go de stockage interne; tandis que le 8 Go de RAM LTE (LPDDR5) avec 128 Go de stockage interne.

Il arrivera avec 4000 mAh, Android 10 et une couche de personnalisation de One UI 2.

CARACTÉRISTIQUES DU SAMSUNG GALAXY S20

AFFICHAGE: Dynamic AMOLED 6,2 pouces. Résolution Quad HD + (563 ppi). Prise en charge HDR10 +. Taux de rafraîchissement de 120 Hz PROCESSEUR: Exynos 990RAM: 8 Go / 12 Go (LPDDR5) STOCKAGE: 128 Go. microSD jusqu’à 1 TBSYSTEM DE FONCTIONNEMENT: Android 10 + One UI 2.0 CAMÉRAS ARRIÈRE: Ultra grand angle 12 MP f / 2.2. Grand angle 12 MP f / 1.8, OIS. Téléobjectif 64 MP f / 2.0, OISCAMERA AVANT: 10 MP f / 2.2 BATTERIE: 4000 mAh avec chargement rapide et chargement sans fil rapide CONNECTIVITÉ: 5G sub-6 (NSA et SA), LTE Cat.20, 4×4 MIMO, USB-CDIMENSIONS: 151 , 7 x 69,1 x 7,9 mm 163 gOTROS: lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, reconnaissance faciale, IP68

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS

Par rapport au Samsung Galaxy S20 Plus, il aura un écran AMOLED 2X Quad HD + Dynamic de 6,7 pouces. L’écran est certifié Infinity-O (3200X1440) HDR10 + et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ses caméras seront de 10 MP avec AF Dual Pixel, F2.2 (80˚) la caméra avant, tandis que les caméras arrière seront au total de quatre: la première est Ultra Wide avec 12 MP, F2.2 (120˚), le grand angle avec 12 MP, F1.8 (79˚) avec AF Super Pixel Dual Speed, OIS, le téléobjectif 64 MP, PDAF, F2.0 (76˚), OIS et l’infaillible caméra DepthVision

Sur ses dimensions, le Samsung Galaxy S20 Plus aura une structure de 161,9 x 73,7 x 7,8 mm Poids: 186 grammes. Il aura 8 Go de RAM (LPDDR5) avec 128 Go de stockage interne, tandis que pour la version 5G, il contiendra 12 Go de RAM.

De plus, une fois filtré, il aura une batterie de 4500 mAh.

Combien d’heures d’enregistrement pouvez-vous enregistrer sur le Samsung Galaxy S20 au format 8K? (Photo: Samsung)

CARACTÉRISTIQUES DU SAMSUNG GALAXY S20 PLUS

AFFICHAGE: Dynamic AMOLED 6,7 pouces. Résolution Quad HD + (525 ppp). Prise en charge HDR10 + PROCESSOR: Exynos 990RAM: 8 Go / 12 Go (LPDDR5) STOCKAGE: 128 Go / 512 Go. microSD jusqu’à 1 TBSYSTEM DE FONCTIONNEMENT: Android 10 + One UI 2.0 CAMÉRAS ARRIÈRE: Ultra grand angle 12 MP f / 2.2. Grand angle 12 MP f / 1.8, OIS. Téléobjectif 64 MP f / 2.0, OIS. Capteur de profondeur DepthVision CAMÉRA AVANT: 10 MP f / 2.2 BATTERIE: 4500 mAh avec chargement rapide et chargement sans fil rapide CONNECTIVITÉ: 5G sub-6 (NSA et SA), LTE Cat.20, 4×4 MIMO, USB-CDIMENSIONS: 161,9 x 73 , 7 x 7,8 mm / 186 gOTROS: lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, reconnaissance faciale, IP68 Combien d’heures d’enregistrement pouvez-vous enregistrer sur le Samsung Galaxy S20 au format 8K? (Photo: Samsung)

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

Il ne reste plus tout. Samsung a décidé de lancer un nouveau téléphone portable appelé Samsung Galaxy S20 Ultra qui dispose d’un nid d’abeille AMOLED 2X Quad HD + Dynamic de 6,9 ​​pouces. L’écran est Infinity-O (3200X1440) avec certification HDR10 + et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce qui se démarque de cet appareil, ce sont ses fonctions de caméra: la caméra avant est de 40 MP, PDAF, F2.2 (80˚), tandis que les caméras arrière, qui ne sont que quatre, seront ultra larges 12 MP, F2 .2 (120˚), le grand angle de 108 MP, F1.8 (79˚) PDAF, OIS, tandis que le téléobjectif est de 48 MP, PDAF, F3.5 (24˚), OIS. Enfin, vous aurez la caméra DepthVision. La batterie sera d’environ 5000 mAh.

Le Galaxy S20 dispose également d’un nouveau processeur sécurisé, appelé Guardian Chip, pour la protection contre les attaques matérielles.

CARACTÉRISTIQUES DU SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

AFFICHAGE: Dynamic AMOLED 6,9 pouces. Résolution Quad HD + (511 ppi). Prise en charge HDR10 +. Taux de rafraîchissement de 120 Hz PROCESSEUR: Exynos 990RAM: 12 Go / 16 Go (LPDDR5) STOCKAGE: 128 Go / 512 Go. microSD jusqu’à 1 TBSYSTEM DE FONCTIONNEMENT: Android 10 + One UI 2.0 CAMÉRAS ARRIÈRE: Ultra grand angle 12 MP f / 2.2. Grand angle 108 MP f / 1.8, OIS. Téléobjectif 48 MP f / 3.5, OIS. Capteur de profondeur DepthVision CAMÉRA AVANT: 10 MP f / 2.2 BATTERIE: 5000 mAh avec chargement rapide et chargement sans fil rapide CONNECTIVITÉ: 5G sub-6 (NSA et SA), LTE Cat.20, 4×4 MIMO, USB-CDIMENSIONS: 166,9 x 76 x 8,8 mm / 220 gOTROS: lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, reconnaissance faciale, IP68