Samu Castillejos fait don de 3 000 masques à des institutions de Malaga

Le milieu de terrain milanais de Milan, Samu CastillejoIl a fait don de 3 000 masques à différentes institutions de Malaga telles que la garde civile, la police nationale et l’hôpital de Quirón, ont déclaré à Efe des sources proches du joueur.

21/04/2020 à 20:29

CEST

EFE

Castillejo, qui est situé à Malaga et Demain, il se rendra à Milan pour attendre le travail, voulait avoir un geste avec le personnel qui travaille pour aider les patients coronavirus et aussi pour ceux qui sont exposés en raison du manque de matériel.

Samu Castillejo a été formé dans la carrière de Malaga, avec celui qui a fait ses débuts en première division en 2014 lorsqu’il dirigeait l’équipe des Bleues et des Blancs, Javi Gracia, et plus tard, en 2015, il a été transféré à Villarreal avec un autre Malaguista, déjà à la retraite, Samu García.

Trois ans plus tard, Milan l’a acheté au club de Castellón, où il a trois saisons. Avec l’équipe italienne, il a disputé 59 matches au cours desquels il a marqué 5 buts.