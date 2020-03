Samuel Eto’o, deux triplés en carrière. Et un nombre infini de trophées

Samuel Eto’o, l’un des attaquants les plus forts et les plus prolifiques de notre époque. Découvert par le Real Madrid, avec lequel il a fait ses débuts en Liga espagnole lors de la saison 1998/99, c’est Majorque qui a vraiment compris son potentiel en l’achetant en janvier 2000. Et aux Baléares, Eto’o a remporté sa première Copa del Rey, en 2003 La saison suivante, le Barcelone s’est concentré sur lui et avec le maillot blaugrana, il a atteint des niveaux très élevés, marquant la beauté de 129 buts en 199 matchs. En raison de certains désaccords avec Guardiola, il a quitté le club à l’été 2009 pour passer à l’Inter et avec le nerazzurri, il a marqué 53 buts en 102 apparitions, remportant le triple historique de 2010, lors de sa première saison à Milan. En août 2011, il a ensuite déménagé à Anzhi, avant d’errer entre Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor et Konyaspor. Avec son maillot de l’équipe nationale, il a plutôt marqué 56 buts en 118 matchs, un score qui fait de lui le meilleur buteur de tous les temps au Cameroun. Dans sa carrière, l’attaquant a remporté: deux Copa del Rey, trois titres en Liga, deux Super Coupes espagnoles, un Scudetto, deux Coupes italiennes, une Super Coupe italienne, une Coupe intercontinentale, trois Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, deux Coupes d’Afrique et une médaille d’or olympique. Parmi ses autres records, il faut rappeler qu’il est le seul joueur à avoir remporté le Triplete avec deux clubs différents. Aujourd’hui, Samuel Eto’o a 39 ans.

Michele Paramatti, Michele Serena, Lassana Diarra, Ivan Rakitic, Etrit Berisha, Maxime Gonalons, Ivan Piris, Alfred Duncan Josip Posavec sont également nés aujourd’hui.