Arsenal et Manchester United veulent signer le défenseur Samuel Umtiti cet été, selon Metro. Le défenseur est excédentaire par rapport aux exigences de Barcelone.

Mikel Arteta et Ole Gunnar Solskjaer espèrent se renforcer défensivement cet été et tous deux devraient tenter de signer le joueur de 26 ans.

Samuel Umtiti recherché par Arsenal et Manchester United

Transfert inscrit

Gerad Piqué et son défenseur Clément Lenglet sont actuellement défenseurs centraux de premier choix à Barcelone, ce qui signifie qu’Umtiti a eu du mal à gagner du temps cette saison. Il a fait 16 apparitions et a commencé seulement neuf matchs pour le club catalan.

Le joueur de 26 ans a rejoint Barcelone en 2016 en provenance de Lyon, mais conserver une place régulière au Camp Nou a été difficile pour l’international français.

Le club veut vendre le Français pour mettre à disposition des fonds pour sa propre activité de transfert estival.

Abordable

Umtiti était évalué à environ 55 millions de livres sterling l’été dernier, mais il pourrait partir à un prix moins cher car son avenir est incertain en Espagne.

Quique Setien est censé garder Umtiti. Cependant, une offre suffisante pour le Français pourrait inciter le club à vendre.

Arsenal ou United?

Manchester United est actuellement une option plus attrayante pour Umtiti. L’équipe de Solskjaer est cinquième de la Premier League et à seulement trois points des places de la Ligue des champions, bien que cela importerait peu selon que la saison reprendrait.

United est toujours lié à Kalidou Kouliably de Naples, mais le club italien évalue le défenseur sénagalais à environ 90 millions de livres sterling. Par conséquent, Umtiti serait une alternative moins chère, en particulier avec Barcelone qui veut vendre.

Arsenal a lutté pendant la majeure partie de cette saison et est neuvième en Premier League. Les Gunners se sont améliorés sous Mikel Arteta et ont perdu un seul match toutes compétitions confondues en 2020. Cependant, obtenir une place en Ligue des champions est une tâche difficile pour Arteta cette saison et il pourrait avoir du mal à attirer les meilleurs joueurs cet été.

L’endroit où chaque équipe termine la saison pourrait être un facteur décisif pour Samuel Umtiti. Il voudra du football en Ligue des champions, qui n’est garanti ni par Arsenal ni par Manchester United.

