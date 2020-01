San Giuseppe remporte un retour contre un San Sebastiano décimé par la suspension

BRUSCIANO (NA). Cet après-midi, le Saint Joseph a obtenu un succès précieux dans un retour contre un San Sebastiano que durant la semaine a subi une véritable piqûre par le juge des sports. Avantage illusoire de Langella, puis retour des hôtes de la marque Urna et Cutolo.

LANGELLA S’OUVRE, RÉPONSE À L’URNE

Après seulement 60 “, la première occasion se présente aux pieds d’Iuliano, face à face avec le gardien Alfredo Esposito qui se laisse hypnotiser et contrarie une bonne chance. Le duel se répète peu de temps après, cette fois Iuliano est inexact et le ballon se termine hors du filet. Forçage constant de sangiuseppesi qui à 10 ‘près de l’avantage avec Talia, ce dernier devant Esposito est rejeté la conclusion. Après l’effroi, San Sebastiano retrouve celui à zéro, à la première occasion Langella n’hésite pas à réitérer dans le filet un bref rejet de Monaco sur un tir de Notaro. La réaction des hôtes est en colère, plusieurs mêlées dans la zone adverse mais ce n’est qu’à 40 ‘que San Giuseppe retrouve le même but. Lancement de Galasso, à la limite il accroche Urna qui bat Esposito d’un coup chirurgical. À la fin du miracle du numéro un de San Sebastiano, le nouveau Giuseppe Cutolo de la tête le met à la croisée des chemins mais Esposito avec un grand réflexe lui permet de clore la première fraction dans un nul.

CUTOLO LE DÉCIDE

Dans la seconde moitié, le scénario ne change pas, les hôtes recherchent l’avantage et les invités qui se défendent dans l’ordre et partent en contre-attaque. Entre 55 ‘et 60’ double tentative de Talia, qui perd deux bonnes occasions dans la surface de réparation. Quelques minutes passent et Esposito est à nouveau le protagoniste de San Sebastiano, le puissant tir d’Iuliano désamorcé, puis à 70 ‘c’est la pole qui sauve le numéro un des invités sur le tir de Matteo Cutolo. A la 85e minute, San Giuseppe a trouvé le but décisif du match: lancement de Saggese, arrêt sur la poitrine et tir puissant de Giuseppe Cutolo qui n’a laissé aucun passage à Esposito. Les invités tentent de réagir mais le temps limité disponible favorise la gestion de l’avantage par les sangiuseppesi.

