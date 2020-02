San Lorenzo a battu Vélez grâce à un superbe but de Julián Palacios

San Lorenzo a de nouveau souri Super ligue après avoir battu 1-0 à Vélez dans le match correspondant à la date 19. De cette façon, il a coupé une séquence de deux matchs sans le faire (égalité contre Étudiants et la défaite contre Newell’s) et a triomphé pour la première fois en 2020.

Le seul objectif de la réunion était le travail de Julian Palacios. Le milieu de terrain de 21 ans du “Cyclone” est apparu par surprise à droite, a profité d’un centre Angel Romero c’était pour quoi Juan Ramirez et a marqué la finale 1-0 avec une grande définition au-dessus du gardien de but Lucas Hoyos.

Le casting conduit par Diego Monarriz géré les discussions de la réunion, mais il y avait une action 42 minutes après la première fois qui a tout changé. Fabricio Coloccini Agustín Bouzat et l’arbitre sont entrés très fort Nicolás Lamolina Il l’a jeté. Depuis lors, il a commencé à reculer et l’ensemble des Gabriel Heinze Il avait le plus clair.

Pour la deuxième étape, ils sont entrés Thiago Almada et Ricardo Centurion, mais n’a pas réussi à égaler le match. Monarriz armé une ligne de cinq défenseurs avec le revenu de Gonzalo Rodriguez et Ramón Arias. Gerónimo Poblete C’était l’un des points culminants de Boedo. Lautaro Gianetti, pour un coup de pied à Ángel Romero, il a également vu le rouge.

Avec ce résultat, les deux équipes se sont retrouvées avec 30 points au classement. Le “Fortin” n’a pas perdu dans le Super ligue depuis le 24 novembre 2019, quand il est tombé 1-0 avec Banfield.