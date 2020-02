San Mamés se relève

Le dernier tiers de la saison de ligue pour Athletic et Osasuna n’est pas de lancer des fusées. Sur les 24 derniers points en jeu, Bilbao a ajouté cinq points, tandis que les Navarrais n’en ont qu’un de plus, six.

La vérité est que la Copa del Rey est la grande illusion du parcours à San Mamés. Les fans de rojiblancos rêvent de reprendre la Gabarra pour une promenade et les deux victoires consécutives dans le tournoi ‘KO’, contre le Barça et Grenade, amènent les Basques à la finale à La Cartuja. Mais en compétition nationale ne gagne pas depuis le 1er décembre dernier et s’éloigne des positions européennes après un bon début de championnat.

En fait, ils ont subi deux défaites difficiles ces derniers jours, tombant dans le derby contre la Real Sociedad et à domicile contre Getafe de Bordalás, qui a balayé les Basques avec leur style de jeu. Pour cette rencontre, Gaizka Garitano ne pourra pas compter sur deux blessés sensibles au centre du terrain par pénalité: Dani García et Iker Muniain. Deux victimes qui pourraient être quatre, eh bien Yuri Berchiche et Unai López sont douteux

Une situation très similaire est celle que connaît Osasuna. Il a remporté un seul match des huit derniers et bien qu’il ne soit pas dans une situation dangereuse pour le moment, il doit inverser cette situation s’il ne veut pas commencer à flirter avec la descente. Blâmer cette situation Il a la blessure de «Chimy» Ávila, Il a éclaté quand il était à son meilleur niveau et a laissé les Reds sans son joueur vedette pour le reste de la saison. Avec l’Argentin absent, Osasuna n’a marqué que trois buts en 270 minutes.

Le Navarrais entrera avec envie pour trois raisons: parce que c’est un match de rivalité historique, pour le besoin forcé de marquer des points et parce que l’Athletic a brisé la séquence de 31 victoires consécutives du Navarrais dans son domaine en gagnant au premier tour à El Sadar par 1-2. Arrasate récupère Aridane et le capitaine Oier Sanjurjo pour ce rendez-vous, mais perd Rubén García et José Arnaiz.

– Compositions probables:

Athlétique: Unai Simon; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; San José, Vesga; Raúl García, Williams et Villalibre.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Oier, Rober Ibáñez; Adrián, Enric Gallego.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien).

Arbitre VAR: Alfonso Álvarez Izquierdo (Comité catalan)

Stade: San Mamés

Heure: 18h30.