San Martin contre. Alianza Universidad LIVE LIVE ONLINE TV via GOLPERÚ à la date 3 du Tournoi d’ouverture 2020: suivez la transmission et minute par minute depuis le Gallardo VIA Facebook Regardez ce dimanche | Pérou décentralisé

EN DIRECT et EN DIRECT | San Martin et Alliance universitaire face LIVE par date 3 de Tournoi d’ouverture et vous pouvez le voir via GOLPERU. Les «saints» reçoivent l’équipe Huánuco au stade Alberto Gallardo à la recherche d’une victoire après être tombée battue le deuxième jour de leur visite à Cienciano. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site Web de Depor.

Alliance universitaire arrive avec les esprits au sommet. Les Huanuco ont remporté leurs deux matchs du tournoi d’ouverture. L’équipe de Ronny Revollar a battu Alianza Lima et Carlos Stein. Il convient de noter que Lionard Pajoy a marqué dans les deux matchs et totalise 3 buts lors du tournoi d’ouverture.

San Martin contre University Alliance: horaires des matchs

Mexique – 10 h 00

Pérou – 11h00

Équateur – 11h00

Colombie – 11h00

Bolivie – 12h00

Venezuela – 12h00

Argentine – 13 h 00

Chili – 13 h 00

Paraguay – 13 h 00

Uruguay – 13 h 00

Brésil – 13 h 00

German Pacheco est un nouveau joueur Alliance universitaire. Le joueur de 28 ans a signé pour la saison 2020 avec le club de Huanuqueño. «Pacheco allemand, bienvenue dans la famille Azulgrana! L’attaquant contribuera au développement de nos objectifs. Succès! », A écrit le club sur son compte Twitter.

Alliance universitaire Il a besoin d’une victoire au Rimac pour rester au top avec l’Université des Sports qui a battu Carlos Stein à Chiclayo 3-1.

San Martin a battu l’Ayacucho FC pour la première date au stade Alberto Gallardo. Les «saints» veulent rester invaincus chez eux. Santiago Rebagliati, Yamir Oliva et Piero Vivanco étaient en charge de marquer dans l’affrontement contre l’équipe d’Ayacucho.

San Martin et Alliance universitaire Ils joueront le dimanche 16 février à 11 h 00. et vous pouvez le voir à travers GOLPERU. En plus de cela, Depor.com vous informera des incidents de la réunion

