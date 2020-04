San Nicola assainissement, retrait et test: Bari prêt à investir 150 milliers d’euros pour la reprise

En attendant le feu vert officiel des autorités et de la Fédération, Bari a déjà pris des mesures pour mettre en pratique tous les protocoles de santé nécessaires à la reprise de la formation. La Gazzetta del Mezzogiorno fait le point ce matin et évoque l’assainissement d’une partie du San Nicola, c’est-à-dire ceux essentiels au fonctionnement du club, ainsi que la recherche d’une retraite permanente de la formation de Vincenzo Vivarini. Entre-temps, les demandes d’écouvillons et de contrôles ont déjà commencé pour tous les membres. Le décaissement, estime le journal, est de 150 000 €.