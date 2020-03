San Sebastiano, M. Franco Castellano démissionne: “Je vais vous expliquer pourquoi”

Franco Castellano à partir d’aujourd’hui, il n’est plus l’entraîneur de San Sebastianoformation militante dans le groupe B de Promotion Campanie.

Le technicien, parmi d’autres d’Acerrana et de San Giorgio, a en effet démissionné. Ce sont ses mots à nos microphones: «Avec grand regret et exclusivement pour des raisons personnelles, je suis obligé de présenter ma démission en tant que technicien de la première équipe de San Sebastiano. Je ne cache pas mon regret pour la disqualification contre moi en vigueur jusqu’au 24 avril, qui a pesé lourd sur cette décision, car en fait elle ne me permet pas de jouer pleinement mon rôle. Ma plus grande chance va à l’équipe et au club. “