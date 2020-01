San Sebastiano prêt à prendre sa retraite! Ardolino chez RdC: «Nous nous protégerons dans chaque endroit. Vous rapportez des choses sur moi … “

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA). Le dernier week-end du San Sebastiano FC, club napolitain militant dans le promotion groupe B de Campanie, a été battu cinq à un depuis Lacco Ameno. Jeu conditionné par de nombreux épisodes d’arbitrage, puis confirmé par le juge des sports dans le communiqué officiel n. 65 hier soir.

MOT AU DIRECTEUR DES VESUVIENS

Pour clarifier ce qui s’est passé, notre rédaction a atteint le directeur général du club vésuvien, Saverio Ardolino, qui a précisé à nos microphones au nom de toute la commission certains points essentiels de la question: «Au-delà du résultat, qui dans de tels cas franchement prend la deuxième place, ce qui a été rapporté hier dans le communiqué du juge sportif est tout simplement absurde et nous pénaliser. – a commencé le diggì – Pluie de disqualifications pour nos joueurs et une inhibition, avec beaucoup de motivation qui boue fortement ma personne! “.

PROTECTION DE SON HONORABILITÉ

En fait, la déclaration officielle se lit “Avec une conduite déloyale, injuste et antisportive, aggravée par le rôle joué, suite à une mesure disciplinaire adoptée par le DDG, il est entré dans le tdg s’adressant au DDG avec des expressions vulgaires et offensantes, l’appelant “mongoloïde”, indiquant ainsi un manque de respect et de sensibilité vers les personnes handicapées». Mais le directeur général des Vésuviens n’est pas là et répond: “Honnêtement, c’est quelque chose qui n’appartient pas vraiment à ma façon de se rapporter aux autres, ce n’est pas une expression qui fait partie de mon bagage linguistique. – précise-t-il – Au cours des 15 dernières années, j’ai marché sur les terrains de football dans certains des clubs les plus importants de Campanie, je ne peux pas être embrouillé de cette manière, je protégerai ma personne aux endroits appropriés “.

MESSAGE AUX INSTITUTIONS

la Président de San Sebastiano, Luca Borrelli, a donc rapidement présenté une annonce préalable de la plainte et demande instamment la justice, sinon l’épilogue ne peut être que le retrait de l’équipe de la compétition: «S’il n’y a pas eu d’intervention du président de la FIGC Campanie, pour comprendre les raisons d’une telle conduite en faisant partie d’un arbitre qui nous a littéralement détruits, nous serions obligés de retirer l’équipe. Ce n’est pas la menace habituelle mais un fait, nous sommes sortis avec des os cassés et avons personnellement demandé à Zigarelli un rendez-vous pour comprendre. – admet Ardolino – Ce qui s’est passé est tout simplement improbable, j’ai eu tort d’aller protester contre l’arbitre, pour le rôle que je joue, mais les faits doivent être racontés comment ils se sont réellement produits et sans expressions colorées qui brouillent le nom des autres ” .

POSITION NETTE, RETRAIT DE L’HYPOTHÈSE DE BÉTON

Les Vésuviens sont donc déterminés à faire la lumière sur l’incident: “Nous ferons tout pour obtenir justice, après six ans d’absence du football je suis rentré et je dois dire que du point de vue de l’arbitrage j’ai remarqué une nette détérioration. Franchement, le manque de préparation, d’exigences de base pour diriger un défi est clair, je ne suis certainement pas le seul à tout revoir mais il existe des instances chargées de le faire et dont nous attendons des réponses concrètes. Nous ne pouvons pas être qualifiés de criminels, nous dénonçons donc une situation inacceptable, nos sacrifices ne sont pas inférieurs à ceux de nombreux autres clubs et nous exigeons donc le respect ».

Le poste San Sebastiano prêt à prendre sa retraite! Ardolino chez RdC: «Nous nous protégerons dans chaque endroit. À propos de moi rapporter des choses … “est apparu en premier sur Le reste du football.