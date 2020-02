San Tommaso est vivant et assomme Troina avec un but de Konate à la fin

TROINA (EN). Non seulement le cœur, mais une performance vigoureuse en particulier dans la seconde moitié permettent à la Saint Thomas pour conquérir le Proto et revenir à l’espoir du salut, le direct est encore loin mais au moins les playouts sont à la portée de l’Irpinia. La course éliminatoire des Siciliens de Troina qui encaisse le jeu dans les dernières minutes.

Premier but du match pour l’équipe à domicile, à 10 ‘de centre de Fricano et éclaboussé par Fernandez de quelques pas qui finit juste un peu sur le fond. L’entraînement encadré par Monsieur Liquidato garde le terrain bien, peu d’occasions claires et un jeu qui stagne au milieu de terrain. Grand sauvetage de Pagano en une demi-heure, un lob de Saba passe Landi, le sauvetage décisif du défenseur arrive sur la ligne. La première fraction se termine avec les dangereux Siciliens dans deux circonstances avec les habituels Fernandez et Saba, mais garde l’arrière d’Irpinia vers le bas.

COMBIEN D’ÉMOTIONS DANS LE TIR

Dans la reprise d’attaque la plus incisive, San Tommaso, entraîné par un Alleruzzo positif, ce dernier envoie d’abord un peu sur le côté puis sert un joli ballon à Madonna qui manque d’une excellente position. La réponse de la Troina est confiée à Saba, juste de l’extérieur de la zone légèrement sur le côté après un grand jeu personnel. Les Irpinsiens risquent à mi-parcours de la fraction, d’abord Dagoune puis Bamba près de l’avantage pour les hôtes, le ballon juste large et les gants de Landi laissent le score inchangé. Finale Crescendo des invités, qui en quelques minutes touchent le zéro à Colarusso et Colucci, visée inexacte et une Calandra étonnante gardent la Troina dans le match. A 93 ‘un autre miracle du numéro un des Siciliens, cette fois sur Colarusso. Quand il semble que le match se termine dans des filets blancs, la naïveté de l’un des meilleurs sur le terrain pour les hôtes, Calandra prolonge Mannone et l’arbitre décrète le penalty. A onze mètres, Konaté n’a pas tort et vise trois points à San Tommaso, qui revient donc à espérer le salut.