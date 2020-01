San Tommaso-Giugliano 0-0, derby de Campanie avec des filets blancs. Meule décisive en seconde mi-temps

PRATOLA SERRA (AV). Derby campanien au stade “De Cicco” parmi les hôtes de la San Tommaso Calcio et le Giugliano Calcio, jeu fondamental pour les deux en perspective de jeu. Les Irpinians ont un besoin absolu de points de salut pour au moins rouvrir le combat en playout, tandis que les tigres se déplacent rapidement vers un placement en séries éliminatoires qui s’avèrent mériter match après match.

ABSENCE GIUGLIANO, ÉQUILIBRE VRAIMENT

Parmi les invités encore absents Agovino sur le banc, en raison de la longue disqualification imposée par le juge des sports, le yellowblè en attaque doit également se passer des deux attaquants plus en forme que l’équipe, Orefice et Caso Naturale, le premier sorti par disqualification et le second à cause d’une blessure. Les hôtes sont de retour depuis deux mois, la victoire est manquante depuis le 20 novembre, avant le défi d’aujourd’hui six défaites et deux nuls. Premières minutes d’équilibre substantiel, les hommes de M. Liquidato gardent bien le terrain, une première demi-heure avare d’émotions, pour signaler une tentative de Carbonaro dans les premières minutes et rien d’autre. Les tigres au fil des minutes essaient de sortir avec le dribble, mais les espaces sont décidément petits. À 30 ‘un ballon de but sensationnel pour les invités: l’insouciance de l’arrière d’Irpinia qui permet à Esposito de terminer le filet avec une tête précise, décisif le reflet de Landi qui maintient ses flotteurs à flot. Une tentative de chaque côté dans la fermeture de la fraction, d’abord Liccardo donne un coup de pied un peu du bord, puis Pagano répond avec une tête sur le côté peu sur les développements d’un corner.

SAN TOMMASO CROISSANT, MOL DÉCISIF

Les hôtes repartent avec une grande détermination, dans les premières minutes de la seconde mi-temps les hommes de Liquidato pressent partout sur le terrain et bloquent toute tentative des adversaires. Au fil des minutes, il ne montre aucun signe de diminution de l’intensité de l’Irpinia, qui à 70 ‘touche également le filet de l’avantage. Une action bien orchestrée qui mène au tournage de Konate, un défilé spectaculaire à l’envers avec un énorme reflet de Mola. En le retournant, les entraîneurs essaient de tirer une nouvelle force du banc. Le Giugliano au fil des minutes essaie d’augmenter le rythme mais le San Tommaso est bien placé et parvient à répondre coup pour coup. Le défi se termine sans autres secousses, des buts blancs dans le derby de Campanie entre San Tommaso et Giugliano.