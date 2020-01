San Tommaso-Palermo 1-1, un but d’Alleruzzo en finale gèle le rosanero à De Cicco

PRATOLA SERRA (AV). Au stade “De Cicco”, l’avance de la 19e journée du championnat de France Groupe série D Moi, les hôtes du San Tommaso Calcio ils partent à la recherche de précieux points de salut mais en face ils trouvent les chefs Palerme. Le rosanero veut garder l’écart avec le premier poursuivant, le redoutable Savoy de Parlato, engagé demain après-midi contre Castrovillari.

PALERME TESTE, COLARUSSO LE SEUL UN DES IRPINI

Première partie de course avec le rosanero qui joue le jeu et contrôle le rythme, San Tommaso di Liquidato se défend dans l’ordre. Le premier vrai ballon de but arrive à 15 ‘mais Langella perd l’assistance de Felici et d’une bonne position ne trouve pas le chemin du but. Réaction d’Irpinia confiée aux coups de pied arrêtés de Colarusso, ce dernier se rendant dangereux à deux reprises entre 30 ‘et 34’. Auparavant, Vaccaro d’une position impossible et Felici sur un coup franc insidieux raté le rendez-vous avec le filet. Finale de la fraction qui voit Palerme en attaque, une occasion ratée par Ricciardo à 42 ‘d’une bonne position, en attendant Doda contraint de sortir pour une faute grave d’Alleruzzo. Les 45 premiers pieds sont fermés par des filets blancs.

ROSANERO ADVANTAGE, HIGH HEAD IRPINI

Après quelques secondes, au début de la seconde mi-temps, les hommes de Pergolizzi débloquent le match. Langella reçoit le ballon et avec un joli faux à droite il rate la défense, puis dépose le ballon à gauche qui vaut de un à zéro. Après la tête, Palerme a presque doublé dans deux circonstances: d’abord sur le centre de Felici, Ricciardo et Floriano en retard de culpabilité, puis avec un jeu de ce dernier qui est réparti dans la surface de réparation, pour l’arbitre il n’y a pas c’est horrible. Konate entre dans les rangs irpiniens, ce dernier après quelques minutes engageant l’arrière-garde de Rosanero, providentiel Crivello, dans un repli défensif. A 65 ‘occasion pour les invités: s’enfuir via Floriano, position à la limite de l’attaquant rosanero, beau ballon pour Ricciardo qui rebondit sur le mur d’Irpinia. A seulement 5 ‘de passe et San Tommaso répond avec Alleruzzo, ce dernier tirant au-dessus de la barre transversale après un coup franc.

PARI SAN TOMMASO, ROSANERO EN 10

Jeu fragmenté en finale, les deux entraîneurs font plusieurs changements et la manœuvre générale est affectée, même si depuis quelques minutes les émotions se sont écoulées. Dans les rangs d’Irpinia, le dangereux Alleruzzo, qui en quelques minutes sape la défense de Rosanero, est d’abord pris hors-jeu puis trouve un Vaccaro prudent sur son chemin. Dans le 88 ‘naïf Vaccaro, la faute de réaction sur Madonna et rosanero qui ferment en dix hommes à De Cicco. Malgré l’infériorité numérique, les hommes de Pergolizzi touchent l’avantage en pleine récupération: le centre parfait de Martin mais Sforzini envoie sensationnellement sur le côté depuis une position plus qu’invitante. Finale brûlante, les Irpins dangereux avec Colarusso, balle haute sur punition, puis les hôtes risquent de souffrir un but pour le moins audacieux en frappant et rebondissant dans la zone. Le défi se termine un par un, demain après-midi le Savoy peut aller à -1 de Palerme, une lutte pour le titre plus ouverte que jamais, mais pour souligner la belle performance de San Tommaso qui suit ses rivaux et, tout en risquant, ramène à la maison un point précieux.