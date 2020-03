San Tommaso, solution interne officielle pour le leadership de la première équipe

la Saint Thomas confie son banc au coach Juniores, Marcello De Stefano, qui à partir d’aujourd’hui guidera officiellement la première équipe vers la difficile entreprise d’obtenir un salut qui semble aujourd’hui très loin.

Ci-dessous, l’annonce du club Irpinia et les premiers mots de De Stefano:

Le A.C.D. San Tommaso Calcio annonce qu’il a confié la direction technique de l’équipe première à l’entraîneur des Juniores Marcello De Stefano. Entraîneur valide qui a obtenu d’excellents résultats avec l’entraînement national junior et une personne qui aime le sort de San Tommaso Calcio.

L’entreprise a identifié Marcello De Stefano comme la bonne personne pour recréer ce sentiment de famille qui a toujours distingué San Tommaso Calcio. La société réitère également la ferme volonté de croire au salut. Une grande chance à Marcello, avec l’espoir et le souhait de réaliser un rêve ensemble.

Voici ses premiers mots: «Je pense qu’il y a toutes les chances de continuer ce championnat de la meilleure façon. La priorité est la tranquillité des enfants. Je me sens partie de cette famille et je suis heureux et honoré d’avoir donné la disponibilité pour aider la première équipe, sans perdre l’excellent travail accompli avec la formation des juniors. Je remercie l’entreprise d’Annino Cucciniello, sa proximité sera fondamentale. Je remercie également les gars d’avoir accepté et d’avoir voulu mon rendez-vous. Nous travaillerons pour essayer de faire de notre mieux dans un championnat qui a encore beaucoup à dire. “