“San Tommaso vivant, montée raide mais nous n’abandonnons pas. L’objectif minimum est …”

SAN TOMMASO (AV). Avant-dernière position dans le groupe I de Serie D pour le San Tommaso Calcio, les trois points manquent depuis plus de deux mois à domicile à Irpinia et malgré les derniers tests de grande fierté, l’équipe peine à trouver le chemin de l’objectif.

Après avoir arrêté Palerme, les hommes de M. Liquidato à la maison ont également bloqué Giugliano. la directeur général Cucciniello, sur la performance de l’équipe et au moment où il passe, il a précisé: «Avec Giugliano qui vient de tirer, nous n’avons risqué que dans la première partie du match à une occasion où notre gardien Landi était bon. On nous a ordonné, on a joué notre jeu, avec un peu de chance on aurait pu aussi le gagner, mais ça va. – admet le diggì Irpino – Nous tenons fermement ce point qui bouge toujours le classement. Nous avons considérablement raccourci, la route est longue. C’est une montée très raide mais l’équipe est vivante et il faut absolument se battre. Nous croyons fermement en la recherche d’au moins une place dans les matchs. Notre groupe de retour n’a pas commencé facilement, nous avons joué avec des équipes très fortes, mais nous avons bien fait. Dans quelques semaines, il y aura de nombreux affrontements de salut et nous espérons faire autant de points que possible “.

Auteur:

Francesco Falzarano