San Vitaliano a conquis Sallustro, 1er match à l’extérieur avec Marzano 2 mois après la dernière victoire

CARBONARA DI NOLA (NA). Enfin le San Vitaliano remporte sa première victoire à l’extérieur aux championnats de Promotion Campanie groupe C, les Gialloblè conquièrent Sallustro grâce à un but de Pondo en début de seconde mi-temps et reviennent à l’espoir en perspective playout.

LE PREMIER, FINI RAPIDEMENT

Contre Marzano, 9e au classement, une performance de grand sacrifice et de cynisme était nécessaire, ce fut le cas et après un peu plus de deux mois, l’équipe napolitaine retrouva le succès. La vengeance est un plat qui devrait être servi froid, disent-ils, et en fait, curieusement, le San Vitaliano bat les rivaux du jour avec le même résultat que le match aller, mais cette fois, la joie est inversée. La première mi-temps s’est disputée entre les deux équipes, elles se battent sur le terrain mais les opportunités du but letton et des 45 premiers ‘sont donc closes avec des buts blancs. Dans la seconde moitié du flash décisif, après quelques minutes de tentative de Giuseppe Barra sauvées par Di Maggio, Pondo est le plus rapide de tous à tomber sur le rebond et à réitérer sur le filet. Au fil des minutes, l’esprit de compétition monte, deux cartons rouges pour fautes antisportives, le Marzano reste donc en 9 et risque de capituler à nouveau. Passe décisive de Barra pour Ciccarelli qui, de quelques pas, donne un coup de pied au gardien. Au coup de sifflet final, la joie sanvitalienne explose, un résultat qui rouvre le discours de diffusion et redonne un peu de vigueur aux ambitions de salut du Gialloblè.