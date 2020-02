Sanchez est entré en finale dans la défaite de l’Inter contre la Lazio »Prensaf Fútbol

Dimanche 16 février 2020

La photo d’Alexis Sánchez est tombée 2-1 contre la Lazio dans le duel d’escortes du championnat italien. Les dirigeants d’Antonio Conte ont montré un faible niveau, étant pliés tout au long du match par les «biancocelesti» et ont perdu la possibilité de rester comme pointeurs.

Une dure défaite par 2-1 a subi l’Inter Milan d’Alexis Sánchez contre la Lazio dans le duel d’escortes de Serie A pour la 24e journée du tournoi italien. ‘Maravilla’, qui était un remplaçant, est entré dans les cinq dernières minutes et n’a pas eu d’influence sur la mauvaise performance des administrateurs d’Antonio Conte.

Dans la première partie, les ero neroazurros n’ont pas eu de passes précises et rapidement la Lazio a été supérieure dans tous les aspects. Les locaux ont démontré leur bon cadeau de football et ont dominé la zone Conte. Cependant, une très bonne contre-attaque des outsiders s’est terminée avec le but d’Ashely Young (44 ′) après une belle carrosserie du joueur anglais, ceci lorsqu’il a mieux joué la boîte de Simeone Inzaghi.

Déjà en complément, l’équipe romaine a réagi immédiatement et Ciro Immobile (50 ′) a marqué à partir de 12 pas après un manque douteux de Stefan de Vrij. Après cette action, l’Inter s’est amélioré en sa possession mais ce sont encore les hôtes qui ont fait la différence grâce à Milinkovic-Savic (69 ′). Après n’avoir trouvé aucune réponse, Antonio Conte a envoyé Alexis Sánchez au tribunal les dernières minutes pour surprendre, mais n’a pas eu le temps de sauver la défaite des Lombards.

L’Inter perd ainsi la tête et tombe en troisième position du Calcio avec 54 points. Le prochain match de l’Inter affrontera Ludogorets, ce jeudi (20/2) pour la Ligue Europa.

De la part des directeurs de Simeone Inzaghi, cette victoire les a laissés comme escortes exclusives de la Juventus avec 56 unités. Le prochain match aura lieu le dimanche suivant (23/2) contre Gênes, ayant encore une fois la possibilité d’être des pointeurs si la «Vecchia Signora» emmêle des points.

Galerie d’images