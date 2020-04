Sancho for Chong et quatre autres offres d’échange possibles pour cet été fou

Date de publication: Lundi 20 avril 2020 7:35

Clubs utilisera des échanges de pièces au lieu d’argent réel cet été. United peut-il tenter Dortmund dans un échange Sancho?

Arsenal – échange Alexandre Lacazette pour Thomas Partey

Mesut Ozil fait partie des dix coéquipiers qui ont joué plus de minutes pour Arsenal cette saison. Gabriel Martinelli a marqué plus de buts. Et tandis qu’Alexandre Lacazette a interrompu une sécheresse de deux mois pour marquer deux des trois victoires consécutives des Gunners avant la suspension de la saison, il n’a commencé aucun de ces matches.

Avec Mikel Arteta qui commence à confier plus de responsabilités en première équipe à Eddie Nketiah, Lacazette est l’éléphant de 46,5 millions de livres sterling dans la salle. C’est un grand joueur mais presque unique en termes d’Arsenal: consommable et précieux.

L’Atletico a en fait essayé de le signer à plusieurs reprises auparavant et cet intérêt devrait être exploité. Arsenal devait déjà être financièrement créatif sur le marché des transferts avant que l’arbre magique du football ne soit abattu, offrant ainsi Lacazette en échange partiel pour couvrir certains ces 45 millions de livres sterling pour Thomas Partey semble une solution évidente. Le milieu de terrain est exponentiellement amélioré à un coût relativement minime pour l’attaque.

Chelsea – échange Michy Batshuayi contre Moussa Dembele

Au cours du contrat de cinq ans que Michy Batshuayi a signé à son arrivée à Chelsea à l’été 2016 pour 33 millions de livres sterling, l’attaquant a marqué 43 buts en 127 matchs, dont seulement 57 étaient des départs. Il a joué pour quatre clubs différents dans trois pays différents, sa quête pour trouver un domicile plus permanent jusqu’à présent a échoué.

Ce n’est pas depuis ses jours avec Marseille en Ligue Un que le Belge est sur le point de réaliser son plein potentiel. Sa dernière saison en France a rapporté 23 buts en 50 matchs et une finale de Coupe de France malgré le fait que les Phocéens languissaient en milieu de table.

Lyon pourrait facilement être tenté de croire que le joueur de 28 ans a encore beaucoup à offrir. Moussa Dembele partira finalement et assurer son remplacement à court terme dans le cadre d’une vente est une bonne affaire. Chelsea devrait offrir un peu plus d’argent de leur côté pour adoucir l’accord, mais ils ont courtisé Dembele trop longtemps pour commencer à pincer quelques centimes maintenant.

Liverpool – échange Naby Keita contre Kai Havertz

Essayer de tenter Leipzig de se séparer de Timo Werner en balançant Naby Keita comme une carotte de retour pourrait être le mouvement le plus naturel. Mais Liverpool ne signera pas une autre élite, établie en avant tant que leurs trois actuels restent.

Ce qu’ils pourraient envisager, c’est de modifier leur composition au milieu de terrain. Adam Lallana partira dans les mois à venir, Georginio Wijnaldum doit encore s’engager et tandis que James Milner donne à Joe Wicks un aspect positivement baveux, il a 34 ans.

Naby Keita était censée révolutionner le hub central de Liverpool mais n’a été perdu que dans le remaniement de la machine. Les blessures ont joué leur rôle mais 33 départs en près de deux saisons complètes impliquent une certaine incapacité à lui faire entièrement confiance.

Il est évidemment un bon joueur, mais il pourrait tout simplement ne pas être compatible. Et à 25 ans, avec trois ans restants sur son contrat, Liverpool devrait au moins envisager de réduire leurs pertes. Si cela va même jusqu’à la moitié des frais, Bayer Leverkusen est exigeant pour Kai Havertz, cela pourrait en valoir la peine.

Manchester City – échange Leroy Sane contre David Alaba

Il semble que cette conversation a déjà eu lieu. Et cela a un sens absolu: le Bayern obtient son principal objectif de transfert au cours des 12 derniers mois, qui lui-même regarde depuis longtemps le plus grand club de son pays d’origine. City décharge un joueur mécontent en échange d’un arrière gauche qui ne tweete que sporadiquement. Tout le monde peut enfin passer à autre chose.

Pep Guardiola serait également réuni avec un joueur qui a suggéré que «c’est comme s’il avait réinventé le football» en 2016. David Alaba avait déjà prouvé son adaptabilité en faisant la transition du milieu de terrain vers l’arrière sous Louis van Gaal, mais Guardiola a ajouté plus de cordes à son arc – ailier, arrière gauche inversé, défenseur central – en trois ans qu’on ne l’imaginait auparavant. Même l’année dernière, il a déclaré: «Je profite toujours beaucoup du temps de Pep ici.» Après dix ans en Bavière, il est peut-être temps de recréer une douce musique ensemble.

Manchester United – échange Tahith Chong contre Jadon Sancho

Aussi contre-intuitif qu’il y paraît – Tahith Chong pourrait facilement devenir la version de Manchester United de l’erreur que Manchester City a faite avec Jadon Sancho – cela pourrait en fait convenir à toutes les parties.

Chong a encore trois mois de plus que Sancho alors que l’un est un contrat à terme de 100 M £ avec 31 buts et 42 passes décisives en 90 apparitions en club, l’autre a joué 70 minutes de carrière en Premier League pour un club et un manager qui priorise les jeunes.

La valeur de Chong est inconnue. Mais La Juventus était intéressée pour une raison. Et Dortmund pourrait être persuadé de se séparer de Sancho s’ils reçoivent un autre jeune diamant frustré à l’état brut, ainsi qu’une belle donation monétaire.

Matt Stead