Sancho pourrait rester une autre saison au Borussia

Il Borussia Dortmund C’est toujours l’un des clubs les plus agités du marché des transferts, à la fois au niveau des achats, comme Haaland le mois dernier, et pour être un expert de la vente pour des quantités plus importantes que celles que les joueurs acquièrent habituellement.

25/02/2020

À 16 h 24

CET

Sport.es

Dans la prochaine fenêtre de signatures, les dernières rumeurs indiquaient une départ possible de Jadon Sancho pour une équipe de Premier League.

Selon des informations du journal allemand Ruhr Nachricten, Chelsea et Manchester United étaient prêts à payer plus de 100 millions pour la fin britannique mais le joueur de 19 ans serait sur le point de rester une autre année en Bundesliga.

CONTRAT JUIN 2022

Le fait que Sancho a un contrat jusqu’en 2022 avec l’entité présidée par Reinhard Rauball, donc si une équipe veut avoir les services de la jeune promesse anglaise doit payer un virement de plus de 100 millions d’euros.

En aucun cas, le Borussia ne vendra le joueur à un prix inférieur à ce montant. et, de plus, tout indique qu’il ne voudra pas transférer le joueur sur le prochain marché de transfert, mais que la vente hypothétique du joueur aurait lieu en juin 2021.