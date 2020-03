Sander Berge dévoile les tactiques “ difficiles ” de Sheff Utd

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 3:25

Le nouveau garçon de Sheffield United, Sander Berge, affirme que les tactiques révolutionnaires de Chris Wilder sont «difficiles».

Le milieu de terrain norvégien, qui était rumeur d’être sur la liste de surveillance de Liverpool, a déménagé à Bramall Lane en janvier dans un accord de record de club qui a dépassé les 20 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Oli McBurnie.

L’ancien homme de Genk a commencé trois matchs de Premier League, mais a été retiré dans chacun alors qu’il se familiarise avec la Premier League.

Berge, 22 ans, a été impressionné par sa nouvelle équipe et s’est ouvert sur la formation 3-5-2 de Wilder dans laquelle il encourage les arrières centraux droit et gauche à soutenir ses arrières dans des positions avancées.

Dans et interview avec VG en Norvège via Sports Witness Berge explique le fonctionnement de la tactique de Wilder et dit que cela a été un défi.

«Je ne l’ai jamais vécu auparavant. Et je n’ai jamais joué dans un tel système avant non plus », a déclaré Berge.

«L’intention est d’être imprévisible. C’est un peu différent.

“Il s’agit de créer des situations où nous sommes plus nombreux que les bords, afin que nous puissions jouer trois contre deux, quatre à trois, créant un nombre plus élevé [situation] où il est le moins dangereux de perdre le ballon.

«En arrière, nous laissons très peu entrer et nous défendons par le sacrifice, la compacité et l’agressivité. C’est la principale raison du succès.

«Étant donné que je n’ai jamais été impliqué dans un tel système ni dans un tel rôle auparavant, c’est un bon début. Mais bien sûr, c’est difficile au début. “

Parlant de l’arrivée de Berge en janvier, Wilder a déclaré au club site officiel: «Le board nous a vraiment soutenu dans cette fenêtre pour faire venir des joueurs de la qualité de Sander.

«Il correspond au projet de loi à bien des égards. C’est un international norvégien qui a joué 20 fois pour son pays, il a également joué au football en Ligue des champions et nous sommes ravis qu’il ait décidé de venir à Bramall Lane. »