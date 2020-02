Sander Berge signe un contrat de 22 millions de livres sterling pour amener le football européen à Sheffield United

Londres, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: Sander Berge de Sheffield United lors du match de Premier League entre Crystal Palace et Sheffield United à Selhurst Park le 01 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Marc Atkins / .)

Ce n’est pas très souvent que Sheffield United est lié à l’exploitation de l’une des plus grandes affaires de l’histoire, mais avec la signature de Sander Berge la semaine dernière, il est devenu le joueur le plus cher de l’équipe. Le milieu de terrain norvégien est venu de l’équipe belge Genk et a signé un contrat de quatre ans et demi, qui a coûté environ 22 millions de livres aux Blades. Lors de ses 98 matchs avec Genk cette saison, il a marqué six buts et a fourni un soutien et un gameplay indispensables pour aider son équipe à remporter diverses victoires.

Sander Berge vise à amener le football européen à Sheffield United

Berge a fait ses débuts pour Sheffield United le week-end dernier, apparaissant sur le terrain pour aider à leur victoire 1-0 contre Crystal Palace. Cela a permis à l’équipe de se hisser à la cinquième place du classement de la Premier League, avec un seul point les séparant et Tottenham en cinquième place. À l’approche du dimanche 9 février, Berge se préparera à reprendre le terrain, car cette fois les Blades accueillent l’AFC Bournemouth.

Berge a révélé que son objectif était de faire entrer United dans la compétition européenne, ce que l’équipe de Sheffield n’a jamais eu l’occasion de faire auparavant. Parlant de la victoire de United sur Palace, Berge a déclaré que c’était génial de gagner et de terminer cinquième de son premier match. «Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons aller de l’avant », a-t-il déclaré, fixant fermement ses objectifs pour jouer en Europe la saison prochaine.

Berge cite Wilder comme influence sur l’assemblage des lames

Chris Wilder, qui a rejoint Sheffield United en tant que nouveau directeur pour un contrat de trois ans en 2016 et a depuis signé un autre contrat de trois ans, est cité comme étant la principale raison pour laquelle Berge a décidé de rejoindre les Blades.

“J’avais suivi l’équipe de près pendant une longue période”, a expliqué Berge sur United. «J’avais vu comment Sheffield United s’était développé il y a des mois. J’ai regardé comment ils jouaient et j’ai pensé que cela me conviendrait. Avec Chris le manager et la façon dont il m’a parlé de mon rôle, cela a aidé ma décision. C’est un club très humble et terre-à-terre et toutes ces choses me conviennent. »

En ce qui concerne le match à venir, United s’attend à ce que l’attaquant David McGoldrick soit en assez bonne condition pour participer. Il a raté les quatre derniers matchs de l’équipe en raison d’une plainte persistante au pied, mais on pense qu’il sera sur le terrain à l’arrivée de dimanche. Ce match sera diffusé en direct sur BT Sport et sera suivi des vacances d’hiver de l’équipe. Le temps nous dira si Berge vaut ses 22 millions de livres sterling.

