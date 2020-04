Sandro Tonali se rapproche de Manchester United avec la prise de Barcelone

Manchester United a été mis en alerte alors que Barcelone se serait retiré de la course pour signer Sandro Tonali.

United fait partie d’un certain nombre de clubs qui ont repéré le talentueux jeune de 19 ans, surnommé «le nouveau Pirlo».

La Juventus et Barcelone étaient soupçonnées d’être les pionniers de la course à la signature de l’homme de Brescia, mais son prix de 52 millions de livres sterling aurait un effet dissuasif sur le climat financier actuel.

“Il est vrai que le Barça s’est vu proposer le milieu de terrain italien prometteur par Brescia … et aussi qu’il est un footballeur dont l’évolution … est très appréciée par le secrétaire technique de Barcelone, qui le considère comme intéressant mais pas aux prix qui sont en discussion” dit Mundo Deportivo.

Le point de vente continue en affirmant qu’un échange de joueurs serait également pratiquement impossible car Brescia est à neuf points de la sécurité en Serie A et aucun joueur de Barcelone n’accepterait de passer à une équipe de Serie B.

La Juventus ayant également d’autres priorités – dont le propre Paul Pogba de United – il se peut que les Red Devils puissent profiter de la situation et capturer la signature italienne à un prix raisonnable.

On considère que le jeune meneur de jeu correspond au profil d’un joueur de Solskjaer. Les dépisteurs de United étaient présents en janvier pour le voir réaliser une belle performance contre l’AC Milan et plus tôt dans la saison lorsque Brescia a affronté Bologne.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.