Sanllehi veut faire du rêve le retour de Cazorla Arsenal une réalité

Date de publication: Mardi 18 février 2020 3:25

Responsable football chez Arsenal, Raul Sanllehi, chercherait à faire Santi Cazorla’s rêve d’un retour aux Emirats une réalité.

Le joueur de 35 ans était une figure populaire de son temps avec Arsenal, mais a dû faire face à un certain nombre de blessures à long terme qui ont entravé sa carrière.

Il a déménagé à Villarreal sur un transfert gratuit des Emirats en 2017, et sa forme étincelante pour la Liga lui a valu un rappel à l’équipe nationale d’Espagne.

Mais Arsenal a indiqué lors du forum des fans d’hier soir qu’il était possible pour Cazorla de retourner les Emirats à un moment donné pour terminer ses adieux aux fans.

Les Gunners explorent des options pour ramener Cazorla aux Emirats, bien qu’il ne soit pas clair de quelle capacité il pourrait s’agir.

Sanllehi a un lien avec l’agent de Cazorla, donc un plan devrait être discuté à la fin de la saison une fois que les horaires pour Arsenal et Villarreal seront clairs.

– REDaction Gooners (@REDactionAFC) 17 février 2020

Cazorla avait admis que la façon dont il avait quitté Arsenal, sans avoir l’occasion de lui dire au revoir, reste un regret.

“C’est un gros point douloureux dont je ne sais pas si je peux m’en débarrasser”, a déclaré Cazorla à Marca.

«J’espère pouvoir jouer là-bas pour n’importe quelle équipe et les remercier pour l’amour qu’ils m’ont toujours montré et continuent de me montrer.

«L’été dernier, il y avait la possibilité de jouer à l’Emirates Cup, mais en fin de compte, cela ne s’est pas produit et c’était dommage. J’espère que ces portes s’ouvriront pour moi. »