Sanremo chaos, Bugo à CM contre Morgan: «Il ne me dit rien. Et je ne comprends pas pourquoi il les invente ‘| Primapagina

Le couple Bugo-Morgan a définitivement éclaté. Disqualifié du Festival. C’est arrivé hier soir, lors de la demi-finale de Sanremo (ICI l’histoire). La pause était déjà dans l’air, entre les deux il n’y avait jamais eu de sensation. Mais chez Bugo le sourire revient si on parle de football. Et il révèle un arrière-plan: “Quand j’ai vu Cristiano Ronaldo au premier rang Je ne voulais même pas monter sur scène pour chanter, j’aurais préféré aller dire bonjour à Ronaldo directement “, confie-t-il à Calciomercato.com le chanteur qui, dans la 70e édition de Sanremo, fait un duo avec Morgan. Il est seulement ému par la pensée: “Je n’ai pas pu le voir, j’aurais aimé le féliciter pour tout. Mais j’étais déjà content de voir Georgina”.

Quelle est la situation avec Morgan?

«Il a fait des déclarations sans rien nous dire, j’ai essayé de ramener l’omelette à la maison de la meilleure façon possible et c’est tout. Si vous voyez ce qu’il a dit, vous comprenez par vous-même quelle peut être la situation entre nous. Je ne comprends pas pourquoi tu inventes des choses, nous avons fait les tests “.

Et si vous le compariez à un joueur?

“Cela me rappelle un peu Balotelli pour son caractère rebelle”.

Juventino?

“Oui, grâce à mon père et mon grand-père. La mentalité de la Juve me fascine beaucoup. Quand mon grand-père m’a dit que ce n’était pas seulement une équipe que je ne comprenais pas, après des années je suis d’accord avec lui. C’est une philosophie qui m’a beaucoup appris en la vie, quand je travaille sur mes projets, j’essaie toujours d’appliquer leur mentalité. Platini’s était inoubliable pour moi “.

Avez-vous vu le sketch entre Amadeus et Ronaldo l’autre soir?

“Oui, c’était magnifique. J’admire beaucoup Amadeus, il est un présentateur rapide et toujours à sa place. Il a réussi à dépasser toute controverse.”

Souhaitez-vous porter la chemise Inter?

“Je pense que oui. Je n’aime pas les joueurs de l’Inter, pas l’Inter. Ils sont un peu lourds, frustrés. Il est vrai, cependant, qu’il y a aussi des fans fanatiques de la Juventus, mais je pense que la mentalité de la Juve reconnaît également quand vous vous trompez.” ».

À quoi renoncerais-tu pour gagner la Ligue des champions?

“Nous n’atteignons pas le podium à Sanremo. Même si je ne suis pas là pour terminer dernier, je me fais connaître à beaucoup de gens et je suis satisfait de mon Festival. Je me sens un peu comme la première Juve de Conte, parce qu’eux aussi ils étaient parmi les favoris et ils ont finalement gagné. ”

Vous aimez Sarri?

“Au début, il ne m’a pas convaincu, puis j’ai changé d’avis. J’aime vraiment son jeu rapide. Je pense qu’il était juste de renvoyer Allegri, après tant de victoires, il est juste de changer aussi parce que les Champions ne sont pas arrivés”.

Trident oui ou trident non?

“Je dis oui. Depuis que ce débat existe, je l’ai toujours comparé à mon dossier, fruit d’un travail de trois personnes”.

Que pensez-vous de Conte sur le banc Inter?

“À mon avis, il n’est pas très content. Il donne beaucoup à l’équipe, mais il ne semble pas à l’aise avec ces couleurs …”.

Qui est le Ronaldo de Sanremo?

“Amadeus. Il est un joueur de l’Inter avec une tête de la Juventus. Fiorello, un autre joueur de l’Inter, peut plutôt être le Dybala de la situation. Je suis gaucher comme Paulo, quand je joue dans les National Singers, je suis inspiré par lui. Peut-être qu’au prochain but, je vais exulter avec le Masque Dybala “.

Et un joueur de la Juventus qui, selon vous, pourrait bien chanter?

“Cristiano Ronaldo, je dirais non. Je l’ai entendu chanter et il est particulièrement désaccordé. De temps en temps, j’ai vu les histoires de Douglas Costa qui semble se porter assez bien.”

