Sanremo, Diodato remporte le Festival. L’annonce à 2h30 entre les controverses. Et ce spoiler … | Primapagina

Diodato est le gagnant du 70e édition du Festival de Sanremo avec son “Make noise”. Une annonce est arrivée dans mille controverses en raison des heures tardives et d’un spoiler prévu pour quelques minutes sur la circonférence de Sky.

L’HISTOIRE – “Parmi les concurrents, il y a un génie qui n’a malheureusement pas reçu de prix. Je lui aurais tout donné, j’aurais aussi mis Letitia Casta dans ses bras“. C’était en 2014, et les compliments de Paolo Virzì viennent après sa participation aux Nouvelles Propositions. Beaucoup de compliments, un avant tout: celui de Mina. Mica n’importe qui.” Drunk “est le single qui l’a conduit au succès. Ivre, oui, de voyage: né à Aoste, il a grandi à Tarente mais a été adopté par Rome avant de devenir chanteur-compositeur à Stockholm. Jusque-là c’était Antonio Diodato, en Suède le nom disparaît car: “Les gens avaient du mal à prononcer le prénom et le nom, donc j’ai simplifié les choses”. Et pour tout le monde, cela devient Diodato. Toujours en Italie.

L’AUTRE PASSION – The Wall de Pinck Floyd comme réveil, mais ça n’a pas très bien fonctionné. S’il ne s’est pas réveillé au cri initial, Diodato est resté endormi jusqu’à la fin de l’album, bercé par la musique. Parmi les Italiens, écoutez De André, Luigi Tenco et Modugno. Des maîtres inspirants, de vrais modèles à suivre. Son autre grande passion est le cinéma: diplômé de DAMS, il a travaillé sur la réalisation d’un clip vidéo dont il a honte. Avant de participer au Festival, il a également fait ses débuts en tant qu’acteur dans le film de Marco Danieli “Une aventure”.