Sanremo, Masini contre CR7: “Il a dû donner le maillot du Portugal”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

A Marco Masini, un auteur-compositeur-interprète florentin bien connu et un fan violet, le sketch avec les protagonistes n’est pas descendu Cristiano Ronaldo et le présentateur de Sanremo 2020 Amadeus avec le maillot de la Juventus: “J’aurais été plus délicat que Ronaldo et au lieu du maillot de la Juventus j’aurais donné celui du Portugal. Ma foi dans le football n’y est pour rien, tout le monde sait que je soutiens la Fiorentina. Cependant, la grandeur de la Juventus dépend aussi de notre pays, car il ne permet pas à d’autres villes de construire une industrie du football similaire à celle de la Juventus, par exemple avec la construction de nouvelles installations “. Pour le signaler, c’est le site de La Nazione.

Voici les formations officielles de Rome-Bologne. Mkhitaryan est revu dès la première minute. L’Arménien est revenu après un mois d’absence et prend la place du disqualifié Pellegrini. Perotti a confirmé sur le trocart à la place de Kluivert. A Bologne Tomiyasu revient sur la droite, en …