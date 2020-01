“Sans aucun doute, nous avons été la meilleure compétition” »Pressfootball

Dimanche 12 janvier 2020

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a évoqué la perte subie par les tirs au but en finale de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid. Le «Cholo» a reconnu le mérite de son rival mais a souligné la supériorité intégrale de son équipe.

Après la défaite aux mains du Real Madrid par le biais de lancers pénaux en finale de la Super Coupe d’Espagne, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone a parlé de la façon dont il a vu le match, la performance de son équipe, le jeu clé de Federico Valverde et le analyse de ce qui a été cette dernière partie du tournoi joué en Arabie Saoudite.

«Nous avons dû affronter deux des meilleures équipes du monde en 3 jours. Nous avons dû affronter Madrid en neuf finales, nous en avons remporté trois et nous n’avons jamais perdu dans les années 90. Parfois, il est temps de célébrer et d’autres fois de se préparer à ce qui va se passer et à travailler », a déclaré« Cholo »lors d’une conférence de presse.

Sur le manque – et l’expulsion subséquente – que le jeune milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, a commis sur Álvaro Morata alors qu’il courait seul vers le but de “ merengue ” dans une occasion de but clair, Simeone a dramatisé la soumission mais a reconnu qu’il s’agissait d’un Réaction compréhensible et juste à la réflexion de votre équipe sur le résultat.

«C’était le jeu le plus important du match. Quand il a été expulsé, je me suis approché de lui et lui ai dit: “Fou ne t’inquiète pas, j’aurais fait la même chose à ta place.”

Concernant le tournoi et sa réalisation sur un terrain différent de l’espagnol, l’entraîneur argentin a déclaré que «nous avons été très bien reçus. Ils nous ont traités avec beaucoup de respect et d’attention. Nous avons été des visiteurs, nous avons eu 45 000 personnes vêtues de blanc dans le stade, mais nous sommes très fiers. Nous avons très bien participé. »

Enfin, Simeone a réfléchi aux performances de son équipe lors de ce dernier home run. «Sans aucun doute, nous avons été la meilleure compétition. Nous avons bien commencé les 20 premiers, et en seconde période, nous avons alterné. Nous étions toujours bien positionnés. Nous sommes allés à l’extension et le jeu de Valverde nous a privés d’être resté avec le jeu. »