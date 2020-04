“Sans aucun doute, nous ferons notre part”

ANGLETERRE. Il y a quelques heures, les footballeurs du Premier League ont précisé leur position concernant le fait de ne pas être d’accord Association de football pour avoir réduit 30% des salaires. Il existe de nombreux doutes de la part de la PFA, qui souhaite nous voir clairement sur les effets qu’elle aura sur l’activité du gouvernement et sur les services de santé.

MOT AUX JOUEURS

Tous les joueurs de Premier League veulent et feront leur part pour apporter une contribution financière significative en ces temps sans précédent. Tous les joueurs de Premier League apprécient pleinement leur rôle et leurs responsabilités dans la société pendant la crise actuelle. Ils se soucient profondément de ceux qui souffrent en ce moment de la perte de leurs proches, de leur santé et de toutes les difficultés qu’ils rencontrent. Des discussions sur la manière dont les joueurs peuvent apporter la meilleure contribution financière ont eu lieu pendant la crise actuelle et avant l’annonce d’hier par la Premier League.

Les joueurs de Premier League veulent prendre l’initiative et sécuriser leur contribution financière:

Nos clubs, pour lesquels nous jouons, auront évidemment besoin de notre soutien, surtout si cette crise dépasse le mois de juin. Le personnel et les collaborateurs de nos clubs de Premier League recevront 100% de leur salaire. Les clubs EFL et plus, leur personnel et leurs joueurs. Le NHS – dont les travailleurs – dont beaucoup sont des fans de football – font beaucoup pour nous tous. Ce sont les vrais héros. Nous ne saurons jamais assez insister sur la quantité de football dans cette situation. La solidarité et la mise de côté de tout intérêt personnel est fondamentale.

LES PREMIÈRES PROPOSITIONS, SEULEMENT LE DÉBUT

Pour résumer ce que la Premier League a proposé hier dans l’annonce:

£ 20 millions à des œuvres caritatives. £ 125 millions d’avance aux clubs de l’EFL et de la Ligue nationale. 30 mois de salaire réduits de 12 mois pour les joueurs de Premier League. £ 20 millions sont les bienvenus, mais nous pensons que c’est possible. être beaucoup plus gros.

L’argent EFL est une avance. Il est important que vous aidiez immédiatement la trésorerie, mais le football doit trouver un moyen d’augmenter le financement de l’EFL et d’autres clubs à long terme. Beaucoup ont besoin d’une augmentation de leur financement pour survivre. Nous croyons en notre pyramide du football et soulignons une fois de plus la nécessité d’une solidarité entre tous les clubs. Pour aller de l’avant, nous travaillons ensemble pour trouver une solution qui sera continuellement réexaminée afin d’évaluer les circonstances de la crise du COVID-19.

PRÉSERVER LE SYSTÈME DE SANTÉ

Les joueurs sont conscients qu’en tant qu’employés de PAYE, la taxe combinée sur leurs salaires est une contribution significative au financement des services publics essentiels – qui sont particulièrement critiques à l’heure actuelle. Une déduction de 30% du salaire coûtera au Trésor des sommes considérables. Cela nuirait à notre NHS et à d’autres services financés par le gouvernement. La déduction proposée de 30% du salaire sur une période de 12 mois équivaut à plus de 500 millions de livres sterling de réductions de salaire et à une perte de contributions fiscales de plus de 200 millions de livres sterling pour le gouvernement. Quel effet cette perte de gouvernement a-t-elle sur le NHS? Cela a-t-il été pris en compte dans la proposition de Premier League et le secrétaire à la Santé Matt Hancock en a-t-il tenu compte lors de la demande de réduction de salaire aux joueurs?

PARLER EN CONTINU

Nous nous sommes félicités de pouvoir en discuter aujourd’hui avec la Premier League et sommes heureux de poursuivre les pourparlers. Notre priorité est de définir dans les meilleurs délais les détails précis de notre engagement. Cependant, atteindre une position collective pour tous les joueurs de Premier League – dont il existe de nombreuses circonstances financières et contractuelles autres que de club à club – prendra un peu plus de temps. PFA Charity a également accepté d’apporter une contribution substantielle à une initiative dirigée par les joueurs une fois les détails finalisés. Il ne fait aucun doute que les joueurs et les capitaines sont déterminés à atteindre cet objectif dès que possible. Ils reconnaissent leur rôle dans la société en général et ce qu’ils doivent faire, en tant que groupe, pour aider et soutenir les autres.