Sans éternité en Europe pour un Coutinho gêné

Template, coaching staff, board … Nous voulons tous vous aider. Il a bien joué à certains jeux, mais dans d’autres, il semble être gêné. Nous voulons qu’il devienne un facteur important maintenant que les parties cruciales arrivent. Rummenigge fait toujours confiance au réveil éternel de Coutinho. Ils ont parié sur lui en été pour avoir un joueur différentiel derrière Lewandowski et ont trouvé un gars froid, anarchique et sans étincelles … Hormis les médias qui un jour auparon.

24/02/2020

À 22h03

CET

Albert Grace

Il a commencé sans tempérament, il a été branché lorsque le pire Bayern a été – en particulier en Bundesliga – et maintenant il a disparu de la carte lorsque les Bavarois avancent à vitesse de croisière. Il n’a pas marqué de but depuis décembre de l’année dernière, quand il a connu son meilleur moment en Bavière.

Avec l’irrégularité désespérée du drapeau, il n’est pas titulaire mais l’attend toujours. Rummenigge croit toujours en lui. Plus par cœur que par tête. Et c’est que Coutinho a perdu toute sa place ces dernières semaines. Flick ne l’a que comme substitut pour donner du repos aux plus communs ou comme starter contre des rivaux de moindre entité.

Avant le Paderborn, le Brésilien a de nouveau été sans conséquence et a perdu une occasion en or de gagner une place en Ligue des champions. Pour le duel contre Chelsea, Flick le laissera sur onze et donnera la propriété à un Müller qui a mangé le toast depuis l’arrivée de l’entraîneur.

Avec lui, l’Allemand est le partenaire idéal de Lewandowski, faisant oublier les meilleures et rares soirées de Cou. Même Goretzka a eu plus d’importance ces dernières semaines. L’image ne semble pas trop belle pour Coutinho, mais le dernier train apparaîtra sûrement. Il n’a d’autre choix que de s’accrocher.