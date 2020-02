Sans Gary Medel, Bologne a doublé en tant que visiteur à Rome »Pressfootball

Vendredi 07 février 2020

Dans une rencontre électrisante, Bologne a battu Rome 3-2 en tant que visiteur. Sans la présence de Gary Medel en raison d’une blessure, la photo ‘Rossoblu’ a profité du bon jeu de Musa Barrow, qui avec deux fentes dans les premières minutes de chaque fois, a quitté la boîte du ‘loup’ sans réponse majeure et a pris les trois des points

Au premier semestre, une rencontre séduisante a été vécue. Après les premières minutes de va-et-vient, c’est le visiteur qui a eu la première occasion et l’a utilisée. A 16 ′, Riccardo Orsolini reliait une passe de Musa Barrow au point de penalty pour imposer la surprise au Stade olympique. Cependant, pour la malchance de Bologne, à 22 ′, Stefano Denswil a dégagé contre son propre but, établissant la parité du match.

Avec deux buts avant les 25 premiers ′, le jeu semblait être en équilibre, mais à 26 ′, Barrow lui-même, a tiré depuis le coin de la surface, et avec un peu de fortune, le ballon est entré dans l’angle et a mis le 2-1 partiel. Sans problèmes majeurs, l’ensemble du Medel absent, est parti avec l’avantage à la mi-temps.

En 51 ′, peu de temps après le début de la seconde mi-temps, Barrow a balayé la défense locale et avec un grand jeu personnel, il a décrété le deuxième bâton et 3-1 dans un Olympique silencieux. Après cela, Bologne s’est retirée dans son domaine et Rome a opté pour la remise. À 72 ′, la tension est venue, étant donné qu’Henrij Mkytharian s’est connecté de la tête au centre de Bruno Peres et a mis le 3-2.

Malgré les tentatives de l’équipe des «loups», le confinement défensif de ceux dirigés par Siniša Mihajlović était plus important, et le match s’est terminé 3-2 en faveur des visiteurs.

Avec ce résultat, l’ensemble du ‘Pitbull’ a été placé en sixième position avec 33 unités, entrant actuellement en Ligue Europa. De son côté, les Romains se positionnent au cinquième rang avec 39 points et restent à ce jour avec des quotas pour le deuxième tournoi plus pertinents dans le «vieux continent».

