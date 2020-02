Sans Jorge Valdivia Morelia a battu Pumas dans l’épilogue »Pressfootball

Dimanche 23 février 2020

Morelia des Chiliens Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, Martín Rodríguez et Sebastián Vegas, ont battu Pumas 2-1 à l’agonie en tant que visiteur. Dans la “monarchie”, le “Magicien” n’était pas pris en compte par l’entraîneur, Pablo Guede, qui alignait le reste des nationaux. Dans le dernier souffle, l’ensemble «canari» a atteint les trois points.

A peine entamé le match, en 5 ′, l’équipe Pumas en profite avec une tête de Luis Quintana après un corner. Il ne s’est pas passé grand chose et à 30 ′ Monarcas a égalé avec le but de Mario Osuna, mais le but a été annulé par la position avant, revue dans le VAR.

Avec un Rodriguez très actif dans la visite, mais sans beaucoup de chance pour les «canaris», et l’ancien Huachipato Carlos González provoquant un danger dans les locaux, le match s’est terminé 1-0 dans ses 45 premières minutes.

À 47 ′, Rodrigo Millar a participé au tirage au sort Morelia, après avoir terminé de l’extérieur de la zone, à laquelle le gardien «universitaire» Alfredo Saldívar a repoussé vers le haut, mais a compliqué la chute du ballon et l’a terminé envoi à son propre but.

À la minute 79 ′, Saldívar a amendé sa grande erreur, après une couverture notable contre Efraín Valverde, qui avec un tir puissant a presque mis le 2-1. Enfin, un tel marqueur est venu pour la «monarchie». En 91 ′, Miguel Sansores a reçu dans la zone, a tourné et a décrété le but avec lequel Morelia était en avance dans le match.

Avec cela, l’équipe de Pablo Guede est passée à la onzième position avec huit points, tandis que les locaux ont perdu leur chance de rester en tant que pointeurs exclusifs et étaient en troisième place avec 14 unités. Le prochain adversaire de Morelia sera Cruz Azul, tandis que Pumas rendra visite aux Tigres.

