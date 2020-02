Sans Neymar devant Dijon, la liste du PSG

Tuchel a cité 19 joueurs pour le match au Parque de los Príncipes, où se distingue l’absence du Brésilien qui purge une pénalité pour expulsion.

Jusqu’à dix victimes amènent le PSG face au duel face à Dijon et il y a plusieurs noms importants qui ne seront pas dus à des blessures et d’autres par sanction. En ce sens, Neymar est la grande absence du duel de demain à Paris, puisqu’il purge une pénalité après avoir été expulsé lors du dernier match.

Les blessés Thiago Silva ou Ander Herrera ne seront pas non plus blessés, mais il leur manque également des joueurs comme Verratti. Le titre lui-même n’est pas en danger pour ceux de Tuchel, ils prennent 13 points par seconde et la demi-finale contre Lyon en Coupe approche à grands pas.