“Sans reprise, ce serait le chaos. Les remboursements? Ce n’est pas de l’argent donné. Et des réformes …”

NAPLES. 84 milieu de terrain de classe avec plus de 300 apparitions entre Serie C, D et Excellence, Gaetano Toscano aujourd’hui, il porte le Virtus Volla et à nos microphones, il analyse la période de quarantaine, l’arrêt du football joué, la reprise des activités et la question des remboursements qui depuis des années est une note douloureuse pour le monde des amateurs.

VIRUS NEUTRE

«Nous vivons quelque chose d’inexplicable, une urgence terrible et anormale, vous le percevez à la fois chez vous et surtout lorsque vous sortez dans la rue. Je travaille à la poste, ces dernières semaines, j’ai remarqué les grandes différences qui affectent inévitablement notre façon de travailler. – Toscano a commencé – Nous espérons que tout cela se terminera le plus tôt possible, les gens doivent revenir pour se sentir vivants, pour essayer des situations que nous vivons, nous n’étions pas préparés. 40-50 jours se sont écoulés, il devient difficile de rester à la maison, par exemple j’ai aussi des petits enfants et pour eux la situation est vraiment lourde, sans école et sortir au parc il y a de l’impatience “.

TIR COMPLEXE MAIS NÉCESSAIRE

Les professionnels tentent par tous les moyens de trouver un accord pour recommencer, sinon les dégâts seraient incalculables, mais il y a encore de sérieux doutes quant à une véritable reprise chez les amateurs: “La situation est ce qu’elle est, j’espère toujours que les différents championnats. Chez les amateurs, il y a des clubs qui ont beaucoup investi pour gagner, par exemple, je pense aux Afragolais, ou à d’autres équipes qui ont fait un run-up important pour atteindre les éliminatoires, voir Pomigliano, sans oublier toutes ces situations de classement avec des équipes qui se battent. le point. Tout bloquer créerait un énorme chaos, des appels et des appels impossibles à gérer. – souligne le milieu de terrain – Et les garanties? De toute évidence, il sera nécessaire de suivre les protocoles, mais la fermeture des championnats sur le terrain signifierait également, pour de nombreux enfants, des remboursements plus sûrs. Au niveau national, cependant, ils doivent décider si certaines mesures peuvent être mises en œuvre chez les amateurs. J’espère qu’à la fin nous pourrons raisonner pour le bien collectif, et pas seulement pour résoudre des situations individuelles, attendons jusqu’au 3 mai et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire “.

AIC ACTIVE MAIS POUR L’AVENIR DONT VOUS AVEZ BESOIN…

Entre les remboursements et les nouvelles règles à définir pour l’avenir, quant aux protocoles Volla cela semble prêt: «La structure qui nous héberge pourrait suivre les protocoles dont nous entendons parler, c’est une installation où différentes écoles de football s’entraînent et dispose de 8 à 9 vestiaires, mais je me rends compte que tout le monde ne peut pas se conformer à ces directives. Je comprends les besoins de santé, mais comment éviter les contacts et les rassemblements dans un sport où ce sont le pain quotidien? Je suis perplexe. – souligne Toscano – Remboursements? Je profite de cette occasion pour remercier Antonio Found et l’AIC, nous tous les footballeurs essayons de ramer du même côté, même si nous savons que nous comptons pour peu dans cette discussion et que d’autres décident. Je fais partie du groupe de gars qui a reçu ce qui avait été convenu au début de la saison, la Volla est exemplaire de ce point de vue, j’ai vécu cette réalité pendant trois ans et même dans l’urgence actuelle, ils ont confirmé leur sérieux alors que beaucoup se sont enfuis devant aux responsabilités. Nous devons penser pour le bien collectif, si chacun pense à ses propres faits, comme cela s’est souvent produit dans le passé, alors il est normal que nous nous trouvions sans garanties. J’espère, et celle de nombreux collègues, qu’à l’avenir, nous pourrons insérer une sorte d’accord économique dans le sens de ce qui se passe aujourd’hui en Serie D “.

AMATEURS MAIS PAS TROP

Chez les amateurs, l’urgence économique-sanitaire pourrait enfin s’ouvrir à une réflexion approfondie sur la pérennité du système. Des réformes sont nécessaires à la fois au niveau gouvernemental et sportif, si l’amateurisme doit être compris à l’avenir comme un simple après le travail, il est clair que beaucoup de choses doivent changer: «Dans l’Excellence, par exemple, nous parlons d’amateurisme mais beaucoup d’enfants le font pour gagner leur vie. En descendant par catégorie, il y a des clubs qui nécessitent 4-5 entraînements par semaine plus le jeu, je ne comprends pas pourquoi en D il doit y avoir des protections et pour nous rien. – conclut Toscano – Malheureusement, aujourd’hui, beaucoup de gens parlent et font de la morale, je trouve ça vraiment absurde. Ces derniers jours, j’ai été abattu par un ancien manager de Casoria et Frattese, Carlo Cristarelli, d’un commentaire que je trouve absurde. J’ai semblé comprendre que vous vouliez pousser dans la direction d’un système amateur où les joueurs prennent le terrain gratuitement, je peux aussi comprendre cette position mais pourquoi n’avez-vous pas parcouru cette ligne lorsque vous étiez en ronde?

LE PRÉSIDENT D’UN INCONFORT

J’espère avoir mal compris, mais aujourd’hui, il y a des gens qui ramènent du pain avec le football et je trouve certaines déclarations irrespectueuses. Je crois que ceux qui font du football depuis tant d’années ne pourront jamais pousser dans une telle direction, je ne connais pas personnellement M. Cristarelli, mais je ne comprends pas certaines positions, nous mettons de la passion, de la sueur et des sacrifices dans ce que nous faisons comme tous les sportifs, en prenant du temps à nos familles et parfois il semble presque que ces remboursements sont de l’argent donné, mais ce n’est pas le cas. Entre autres, n’oublions pas que de nombreux jeunes de ces catégories jouent dans des places importantes, où il faut toujours rester sur la pièce et faire face à une forte pression. Heureusement, par rapport à beaucoup de collègues, je peux continuer indépendamment du football mais je pense qu’il est juste d’être porte-parole de ces situations inconfortables “.