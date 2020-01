Sans Ronaldo, la Juve joue mieux: Higuain, Dybala et Douglas détruisent l’Udinese | Primapagina

Quatre buts et deux enjeux en rien appelé Udinese. Maintenant, c’est bien que ce soit la Coupe d’Italie, c’est bien que Milan descende au Frioul dimanche et les propriétaires ont dû être préservés, c’est bien que la Juve reste toujours Juve même en changeant huit, mais l’équipe entraînée par Gotti n’a pas été sur le terrain même pour l’honneur de il signe (comme nous l’avons écrit une fois) et il n’a tiré dans le miroir de la porte qu’après plus d’une heure (66 ‘) avec Nestorovski.

Ne pouvant parler d’un match, c’est-à-dire de deux équipes adverses, il suffit d’en parler d’une, celle qui avec les soi-disant réserves se battrait probablement encore pour le Scudetto et qui, en finale, a dépoussiéré même Marko Pjaka à 1032 jours de la blessure en noir et blanc .

Sans Ronaldo, touché par un malaise de la saison, Sarri a dépoussiéré le trident avec son bien-aimé Douglas Costa à gauche, Higuain au milieu, Dybala à droite. Au milieu du champ de Bentancur avec Bernardeschi et Rabiot sur les côtés. Devant Buffon, cependant, Danilo, De Ligt, Rugani et Alex Sandro.

C’est peut-être parce que l’Udinese n’a pas pris le terrain, c’est parce que tout le monde a été correctement stimulé, mais le grand football a été immédiatement vu. Le point, pour une fois, ce ne sont pas les objectifs qui sont descendus en abondance et de façon spectaculaire avec une magnifique ponctualité. Le point était le pressage vers l’avant ou le gegenpressing que vous pouvez dire, capable d’annihiler le jeu de tout adversaire dans l’œuf.

Un autre élément de charme, du moins pour ceux qui aiment le football comme produit collectif, était la compacité de tous les départements, favorisée par les retours précis et généreux des attaquants.

Maintenant, on se demande si tout cela se serait passé avec Ronaldo sur le terrain et la réponse, bien sûr, est non. Tout d’abord, parce que Ronaldo ne tombe jamais en dessous de la ligne de balle et, si cela arrive parfois, c’est l’exception et non la règle. Deuxièmement, parce que lorsqu’il a le ballon, Ronaldo joue seul.

Avec lui sur le terrain, par exemple, il n’aurait jamais été possible un but terminé par un double échange et demi (Higuain-Dybala, Higuain-Dybala toujours Higuain) car trop souvent il ne passe pas le ballon à ses coéquipiers. Mais les deux Argentins, qui voulaient le lui montrer, se cherchaient avec une insistance qui remettait en cause la logique au profit de la beauté. La passe décisive de Paulo et la croix de droite de Pipa étaient mémorables.

Sans Ronaldo, ce sera une coïncidence, mais tous les autres ont fait mieux. Tout d’abord Bernardeschi qui, retourné à un rôle précis de milieu de terrain, a été positif tout au long du match et très bon en première mi-temps (25e), lorsqu’il est parti en terrain libre, il a échangé avec Higuain et a atterri de gardien de but du Frioul, Nicolas, dans la zone adverse. Dybala avec le swing gauche habituel a tourné.

Cependant, le meilleur était encore à venir. Avant la pause, Bentancur heurta un poteau avec un tir du pied droit de l’extérieur. Après neuf minutes de la seconde mi-temps, Higuain a marqué un but annulé pour position de hors-jeu. Cependant, beaucoup ont participé à l’action: Alex Sandro, Dybala qui a truqué, Bernardeschi qui a conclu en frappant De Ligt, le Néerlandais qui a tiré, Higuain qui a réitéré dans les buts.

Chorale et variée. Voici ce qu’était la Juve. Une équipe qui joue tout d’abord, élargit le terrain, rejoint les milieux de terrain, s’amuse à commander. L’objectif, bien que non occasionnel, peut également être un pur talent. Il est donc arrivé que, sur un ballon haut conquis, Higuain redémarre, attend Dybala à sa droite et le sert. Le capitaine de la soirée a tenté de soulever l’homme gaucher, dans le coin opposé, où Nicolas n’a pu que paniquer. Sublime signature, mais ce n’est pas tout.

A 60 ‘le manifeste collectif se déroule. Alex Sandro, l’un des meilleurs, tire depuis l’extérieur de la surface, Nicolas rejette, mais c’est toujours le fond pour harponner le ballon, atteindre le fond et inventer une passe décisive pour Rugani qui allume le bras de Nuytinck. Deuxième penalty que, cette fois, Dybala laisse à Douglas Costa pour le 4-0.

En Juve, le 4-3-3 reste jusqu’au bout, malgré Cuadrado pour Douglas (63 ’), Ramsey pour Rabiot (70’) et Piaca pour Dybala. Il y aurait également une mise de Rugani (encore lui) sur une passe décisive de Bernardeschi, mais cinq buts auraient déprécié en partie le mérite de l’équipe de Sarri. Heureux même s’il n’y avait pas de Ronaldo. Ou qui sait, peut-être, juste pour ça.

LA TABLE

Juventus-Udinese 4-0

marqueurs: p.t. 16 ‘Higuain (J), 26’ Gréement Dybala. (J); S.T. 12 ‘Dybala (J), 16’ Rig Douglas Costa. (J).

aider: p.t. 16 ‘Dybala (J); S.T. 12 ‘Higuain (J).

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot (26 ‘s. Ramsey); Dybala (30 ‘s. Pjaca), Higuain, Douglas Costa (18’ s. Cuadrado). Disponibles Szczesny, Pinsoglio, Pjanic, Matuidi, Bonucci, Emre Can, Coccolo. Tous, Sarri.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinick; Ter Avest, Barak, Walace (31 s. Fofana), Jajalo, Sema (17 s. Stryger Larsen); Teodorczyk (1 ‘s.t. Lasagne), Nestorovski. Disponibles Musso, Perisan, Ekong, De Paul, Mandragora, Becao. Att. Gotti.

arbitre: Aureliano de Bologne.

V.A.R.: Piccinini de Forlì.

carton jaune: s.t. 15 ‘Nuytnick (U).