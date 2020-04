“Sans soutien, la base risque d’énormes pertes”

NAPLES. Non seulement le football professionnel, la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus déclenche une crise économique tout aussi grave qui risque de déchirer le monde des amateurs et du football de base.

SOUTENIR LA BASE DE FOOTBALL

Le numéro un du Ligue nationale amateur, Cosimo Sibilia, il a précisé aux microphones de Radio Marte ce qui se passerait si le monde du football de base était laissé à la merci de lui-même et de la crise: “Nous avons exprimé nos craintes au gouvernement quant à la reprise des activités, football de base en L’Italie compte plus d’un million de membres et environ 12 000 entreprises. L’urgence Covid-19 a mis notre économie à genoux, composée de petits entrepreneurs qui soutiennent le football de base, nous nous attendons donc à une proximité concrète sinon nous risquons de perdre 30% des entreprises “.