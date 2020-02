Sant’Agnello rompt la série positive de Faiano. Terminiello décide de terminer la photo

SANT’AGNELLO (NA). Après six jours, la course invaincue de la faiano, que je tombe sur le terrain difficile de Sant’Agnello avec un filet à quelques secondes de la fin de Terminiello. L’équipe de Turco ne peut s’empêcher de se mordre les mains, perdant de nombreuses chances à la fois en première et en seconde mi-temps.

LES CHOIX DES MISTERS

Pourtant, après l’avantage initial de la côte avec De Angelis, le vert et le blanc avaient réussi à égaliser grâce à un penalty transformé par Rapolo. Le technicien de Faiano doit se passer de Lenci, qui est disqualifié et Biancardi blessé, au centre de la défense est Pepe avec Di Giacomo, alors qu’ils sont à nouveau disponibles mais en proie aux séquelles de Rapolo et Giordano. Serrapica a étonnamment déployé Terminiello au milieu de terrain à la place de Veniero, pour le reste des propriétaires confirmés pour l’ancien défenseur.

Ph Faiano, vs Sant’Agnello 1

ERREUR FAIANO, DE ANGELIS NO

Sur le premier 3 ‘du ring des hôtes avec une touche au centre de De Angelis sur une passe décisive d’Elefante depuis la gauche, Amabile para. A 8 ‘superbe tir de Ruggiero de l’extérieur, le gardien est attentif et dévie le ballon. A 21 ‘Centre de Ruggiero depuis la droite, Rapolo de la tête en haut. À une demi-heure côtière dangereuse avec un angle d’éléphant, la tête de Cioffi depuis une bonne position, la balle se terminant haut. Après sept minutes, Maisto tente avec un tir de l’extérieur, le ballon se termine haut au-dessus de la barre transversale. Après une première mi-temps avec quelques chances mais peu d’émotions la reprise semble avec un tir de De Angelis depuis le bord, tir bas sauvé par Amabile. Après soixante secondes, Russomando se rend dangereux du côté russe, tiré d’une bonne position qui finit juste à côté. A 14 ‘Giordano tente avec un tir du bord, la fin de la maison para au sol. A 26 ‘de la belle action chorale de Faiano, série d’échanges au milieu de terrain entre Pepe, Maisto, Piscopo et Giordano, ce dernier, servi par Ruggiero depuis la droite devant le but, retarde la conclusion d’une très bonne position, gaspillant tout. A 37 ‘au meilleur moment des verts et blancs les Santanellesi prennent les devants avec De Angelis, bon pour capter une suggestion de la droite, il pénètre dans la surface et passe avec un tir d’Amabile au deuxième poteau.

Ph Faiano, vs Sant’Agnello 3

MÊME PUIS LE DÉCIDE …

Après les dégâts, la moquerie pour les invités, Pepe étant renvoyé pour avertissement. Les verts et blancs ne se fâchent pas et trouvent le match nul: le tir de Ruggiero de l’extérieur, rejeté par Russo, Coiro se précipite sur le ballon et est tendu par le gardien de but en tenue orange. Della Corte pointe du doigt et avertit le haut défenseur. Rapolo apporte le ballon pour égaliser avec un tir qui est dévié par le gardien de but avant de se retrouver sur le filet. Lorsque la course a été pratiquement close, les hôtes ont trouvé le but du dépassement et la victoire définitive à la quatrième minute de récupération grâce à un joli coup franc botté avec le gaucher de Terminiello sur le poteau éloigné. Une défaite amère pour Faiano, qui perd un point important sur le gong de la municipalité de Sant’Agnello, tandis que les hôtes peuvent célébrer une victoire presque inattendue.

SANT’AGNELLO-FAIANO 2-1

SANT’AGNELLO: Russo, Alfano 01, Elefante (28’st Veniero), Terminiello, D’Alesio, Di Donna, Liguori 00, Strianese, De Angelis, Cioffi (6’st Procida), Di Maio 01. Disponible: Todisco 01, Piedepalumbo 01 , Ferraro 03, Coppola 02, Guide 00, Marié 02, D’Apice 00. Entraîneur: Serrapica.

FAIANO: Amabile, Ruggiero, Martinangelo, Pepe, Maisto, Di Giacomo, Rapolo (44’st Erra), Russomando 01 (21’st Liberto 01), Coiro 01, Giordano, Piscopo 00. Disponible: Apicella 00, Fiore 02, Somma 02 , Roscigno 01, Pellegrino 01, Di Perna 01, Biancardi. Entraîneur: turc.

ARBITRE: De la Cour de Naples.

ASSISTANTS: Martinelli de Castellammare di Stabia – Bénévent de Nocera Inferiore.

NETWORKS: 37’de De Angelis (S), 42’st Rapolo sur gréement. (F), 49’st Terminiello (S).

NOTES: Match derrière des portes closes. Ammonites: Elefante, Russo, D’Alesio, Strianese, De Angelis (S), Di Giacomo, Russomando (F). Expulsé Pepe, Maisto (F). Corners Sant’Agnello 3 – 4 Faiano. Récupération du 1er T: 1 ‘- 2e T: 4’.

Auteur:

Francesco Lanzetta