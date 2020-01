Santiago Arias débuterait avec l’Atlético de Madrid ce week-end | Ligue d’Espagne

L’Atlético de Madrid a récupéré mercredi le défenseur brésilien Felipe Monteiro, absent de la dernière séance d’entraînement pour une pharyngite, et le gardien slovène Jan Oblak, à part lors de la séance de mardi; mais il n’a toujours pas le côté anglais Kieran Trippier, qui s’est entraîné séparément.

La voie britannique, qui a un travail spécifique, est le seul doute sur le rojiblanco prévu pour le retour en compétition de ligue après la pause de la Supercopa, qui sera à Eibar samedi à 21h00.

Un duel pour lequel l’Uruguayen José María Giménez est pratiquement exclu, avec un œdème musculaire dans la jambe gauche et Koke Resurrection, qui souffre d’une lésion myotendineuse dans la cuisse droite; et plus encore le Français Thomas Lemar, qui souffre d’une affection musculaire à la cuisse droite depuis quinze jours et Diego Costa, opéré en novembre et qui n’est pas attendu avant fin février.

Sans ces pièces, l’entraîneur du rojiblanco, l’Argentin Diego Pablo Simeone, a mis ses joueurs à préparer le retour de la ligue après le deuxième de la Supercoupe disputée en Arabie saoudite avec des exercices de force avec différents appareils sur l’herbe avant la partie tactique.

Dans cette section, Simeone a travaillé avec Álvaro Morata et le portugais Joao Félix en tip; L’Argentin Angel Correa, le Mexicain Héctor Herrera et le Ghanéen Thomas Partey au centre du terrain; et le Colombien Santiago Arias avec le Monténégrin Stefan Savic et Felipe en défense.

Deux positions ont eu des variantes pendant l’entraînement, alors que l’arrière gauche brésilien Renan Lodi a répété pendant un certain temps avec les partants et un autre avec les remplaçants; et l’extrême Víctor Machín ‘Vitolo’ a fait le contraire, ce qui indique la possibilité que Saúl Ñíguez puisse être latéral avec le canari devant, ou rester à gauche à l’intérieur si le Brésilien est un partant.

Les variantes du côté gauche de l’équipe et du côté droit, si Trippier revient dans le groupe ou si Arias est l’élu, sont les deux inconnues que l’équipe rojiblanco maintient trois jours de jeu contre Eibar, un rival contre qui Il a perdu dans ses duels en Première Division.