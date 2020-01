Santiago Arias perd ses chances d’être partant avec l’Atlético de Madrid | Colombiens à l’étranger

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déjà Kieran Trippier, réintégré pour travailler avec le groupe et prêt pour les onze partants à Eibar, qui est également pointé par Víctor Machín, “ Vitolo ”, de manière prévisible revenir à la programmation initiale après Huit matchs officiels.

Après avoir effectué un travail spécifique lors des dernières séances, la défense anglaise est prête; Au moins, cela a été démontré ce jeudi matin à l’entraînement, dans lequel il a rejoint la dynamique du reste de ses coéquipiers, s’est exercé avec une normalité totale et faisait partie des onze probables d’Eibar lors des tests de l’entraîneur.

Sa disponibilité relègue à nouveau au Colombien Santiago Arias le banc. Le côté droit était la position avec une compétition plus équilibrée en octobre dernier, mais ce n’est plus le cas, avec la consolidation là-bas de Trippier et, par extension, la substitution presque constante d’Arias, qui n’a commencé que dans l’un des dix derniers duels joués par l’équipe rojiblanco depuis novembre.

A onze heures, quant à lui, Vitolo reviendra, renforcé à nouveau par ses apparitions sur le banc de la Super Coupe d’Espagne. Il ne joue pas à partir de 1-0 contre la Juventus en Ligue des champions le 26 novembre dernier à Turin.

Depuis lors, son équipe a disputé huit matchs entre tous les tournois, dont il n’a commencé aucun. Dans trois cas, il était faible en raison d’une blessure musculaire. Vitolo entrera à l’extrême gauche, d’où Saúl Ñíguez se déplacera sur le côté pour une visite à Ipurua, où Renan Lodi sera un remplaçant.