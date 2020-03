Santiago Arias, sans minutes à l’Atlético de Madrid | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le Colombien n’a plus joué de match avec l’Atlético de Madrid depuis le 14 février.

Santiago Arias

Photo:



Tiré de Twitter @Atleti

Pour:

Écriture futuriste

7 mars 2020 à 12 h 13

Ce n’est pas un secret que l’arrivée de Santiago Arias à l’Atlético de Madrid a suscité de l’enthousiasme dans la carrière de football du côté droit d’Antioquia, signer pour l’un des clubs avec plus d’histoire et de reconnaissance en Espagne tient pour acquis la bonne performance du joueur dans ses précédents clubs, c’est pourquoi le ‘Cholo’ Simeone l’a remarqué pour le marché des transferts de la saison 2018-2019. Un an après l’arrivée du Colombien sur le matelas, le joueur n’a plus que 11 matchs disputés tout au long de la saison. Son dernier match était le 14 février contre Valence et n’a joué que 66 minutes.

Arias n’a pas été convoqué pour le match de ce week-end entre Séville et l’Atletico de Madrid, donc la situation devrait être difficile à changer. Bien que Santigo Arias soit l’un des joueurs clés lors des derniers appels de l’équipe nationale colombienne, ses chiffres à l’Atlético de Madrid ne le soutiennent pas, avec seulement 11 apparitions, il a fait que des joueurs comme Trippier et Vrsaljko se tiennent au-dessus de lui dans les onze initiaux proposés par Simeone à chaque date, laissant entre voir le dégoût de l’entraîneur argentin pour l’arrière droit colombien.

L’exPSV et joueur sportif de Lisbonne devrait avoir une nouvelle opportunité en Atlético, car le calendrier de l’équipe de matelas est assez serré avec des matches de Ligue et de Champions. Sinon, Arias devra repenser son avenir, à l’approche de la Copa América et des éliminatoires du Qatar 2022, où s’il ne trouve pas de continuité dans son équipe, il sera sûrement également effacé du schéma de Queiroz.

