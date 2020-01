Santos Laguna bat León avec les buts de Valdés et Meneses »

Lundi 20 janvier 2020

Dans un match disputé, Santos Laguna a réussi à s’imposer en tant que local 3-2 au Club León, à la deuxième date de la Clausura mexicaine. À Santos, Diego Valdés était un partant et a marqué un but, tandis que pour León, il a également commencé – avec un but inclus – Jean Meneses.

«Dans un duel passionnant, Santos Laguna a battu Leon 3-2 pour la deuxième date de la MX Clausura. Dans les locaux, Diego Valdés était un starter, tandis que lors de la visite, Jean Meneses était un starter et a joué les années 90. Les deux joueurs ont marqué pour leurs équipes respectives, dans un nouveau duel de Chiliens en terres aztèques.

Les buts des «Warriors» étaient l’œuvre de Brian Lozano de penalty (48 ′), Diego Valdés (59 ′) également des douze marches et de l’ancien Colo Colo, Octavio Rivero (89 ′). Pour les verdes green bellies », Jean Meneses (10 ′) et Ángel Mena (86 ′) ont été réduits par lancement pénal.

Avec ce triomphe, les dirigés de Guillermo Almada, son premier triomphe de ce qui se passe de la saison mexicaine et étaient en neuvième position. Le Club León, quant à lui, est resté en quatrième position avec trois unités.

La prochaine réunion de l’équipe de Diego Valdés se rendra à la Cruz Azul le samedi 1/25 à 20h00 de notre pays. León fera de même avant le puissant Pachuca dimanche 26/1 à 00h00 dans le Chili continental.