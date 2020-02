Saphir Taider, anniversaire tous les quatre ans et un cadeau au Canada

Saphir Taider, l’un des rares, malchanceux ou non, à pouvoir fêter son anniversaire une fois tous les quatre ans. Oui, car nous sommes aujourd’hui le 29 février, et il n’a pas été facile de trouver un joueur pour notre chronique quotidienne, mais le milieu de terrain actuel de Bologne en fait partie. Né en France d’un père tunisien et d’une mère algérienne, il a commencé à jouer en tant que professionnel à Grenoble, avant d’arriver en Italie en 2011 après l’échec du club français. C’est Bologne qui a cru en lui et en ses qualités et jusqu’en 2013, il a fait 51 apparitions dans le club de Felsineo, marquant cinq buts. Ensuite, c’est l’Inter qui a parié sur lui mais son aventure dans le Nerazzurri n’était pas à 100% positive à tel point qu’à l’été 2014 le club milanais l’a prêté à Southampton, dans l’opération qui a amené Osvaldo à l’Inter, même si après seulement 26 jours, il est retourné aux Nerazzurri sans jamais prendre le terrain avec les saints, et est allé à Sassuolo, toujours en prêt, avant la fin du marché d’été. L’été suivant, il est revenu à Bologne, avec la formule du prêt avec obligation de remboursement à exercer en 2017. Après être resté à rossoblù pendant quelques saisons en 2018, il est ensuite parti au Canada pour porter le maillot de l’Impact de Montréal. Avec le maillot de l’équipe nationale algérienne, le milieu de terrain a pris le terrain 46 fois, marquant 5 buts. Aujourd’hui, Taider fête ses 28 ans.