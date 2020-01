Saragosse vs Real Madrid, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Copa del Rey en ligne

Le Real Madrid affrontera Saragosse en huitièmes de finale de la Copa del Rey, tentant de s’imposer en quarts de finale dans ce qui sera un autre match à élimination directe, cette fois contre une bien meilleure équipe que les Unionistas de Salamanca.

Saragosse est un club historique en compétition pour la promotion en Liga et ils ont des joueurs de qualité. Il est clair que ce serait toujours une énorme déception pour le Real Madrid d’être éliminé par Saragosse, mais les hommes de Zidane devront prendre ce match très au sérieux s’ils veulent éviter toute sorte de peur.

L’entraîneur français a décidé de donner du repos à Casemiro et Isco, alors Fede Valverde devrait commencer en tant que milieu de terrain défensif de Madrid. Il sera intéressant de voir si James Rodriguez a une autre chance de figurer dans la formation de départ étant donné que Vinicius et Rodrygo sont disponibles cette fois. On s’attend à ce que Zidane fasse encore quelques rotations, mais peut-être pas autant qu’il l’a fait à Salamanque.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER EN COPA DEL REY

Date: 29/01/2020

Temps: 21h00 CEST (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: La Romareda, Saragosse, Espagne.

Télévision disponible: Cuatro (Espagne)

Streaming disponible: ESPN + (États-Unis)

Gérer Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.