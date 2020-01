Saragosse vs Real Madrid EN DIRECT Hora, Canal, Où regarder les huitièmes de finale de la Copa del Rey 2019-2020

Super match que nous aurons ce mercredi 29 janvier en huitième de finale de la Copa del Rey 2019-2020, quand il Saragosse Cherchez à profiter de leur statut de local en essayant de donner la grosse cloche quand ils reçoivent un Real Madrid qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade La Romareda.

Comment les équipes arrivent

L’image de Saragosse C’est un club avec beaucoup d’histoire en Espagne, mais milite actuellement dans la deuxième division où il remplit un bon rôle en luttant pour la promotion. Samedi dernier, ils ont reçu la Numancia, les battant avec le score solitaire de Javi Puado.

Les Maños ils ont été l’une des surprises du dernier tour de la Coupe où ils ont reçu Majorque, de première division, les battant 3-1 avec les scores d’Alex Blanco, Javi Puado et Miguel Linares.

De son côté, le Real Madrid mène une belle campagne en Liga où il a réussi à se positionner en leader solo, ceci grâce au fait que Barcelone le week-end dernier a perdu, alors qu’ils ont réussi à prendre le Victoire 0-1 sur Valladolid avec annotation Nacho solitaire.

Les Meringues Ils n’ont pas passé un bon moment en finale de la 16e Coupe la semaine dernière lorsqu’ils ont rendu visite aux unionistes de Salamanque souffrant de les battre 1-3 avec des buts de Gareth Bale et Brahim Díaz, ainsi qu’un autogol.

Les deux Saragosse comme lui Real Madrid Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs ont pour mission de gagner en se souvenant qu’il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera en quarts de finale et l’autre sera éliminé, l’un repartira avec obligation et l’autre avec illusion.

Ces deux équipes se retrouvent à Copa environ 15 ans après avoir été mesurées dans l’édition 2005-2006 de la Copa del Rey où le Maños ils ont réalisé l’un de leurs plus grands triomphes de leur histoire en écrasant les Meringues 6-1.

Time and Channel Zaragoza vs Real Madrid

Le jeu entre Zaragoza vs Real Madrid il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Real Madrid vs Zaragoza LIVE pour la télévision, ce sera par canal Quatre En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sports, en Amérique du Sud par DirecTV Sports, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir par ESPN +. En ligne, ils peuvent suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la RFEF qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Saragosse vs Real Madrid LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de grande qualité, mais avec des obligations très différentes, Meringues ils sont favoris et contraints d’avancer, ce serait une grande surprise si le Maños Ils obtiennent leur classement. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Saragosse vs Real Madrid.

Saragosse vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder les huitièmes de finale de la Copa del Rey 2019-2020